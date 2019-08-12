Министерство внутренних дел инициировало изменение порядка регистрации, снятия с учета и перерегистрации автомобилей. Как известно, все новое – хорошо забытое старое. Поэтому в ведомстве хотят вернуть старые порядки, которые действовали до 2015 года, и обязать всех автолюбителей проходить дополнительную проверку.

Осуществлять ее должны будут исключительно эксперты самого МВД. Проект соответствующего постановления Кабмина на днях был размещен на сайте ведомства.

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Чиновники, объясняя свои инициативы, говорят, что с 2015 года в Украине полноценное исследование номеров кузова и двигателя на предмет их подлинности фактически не проводится. Эксперты МВД лишь визуально их осматривают, что, говорят в ведомстве, многими воспринимается как альтернатива полноценному исследованию. Да и проводятся они по заявлению автовладельца.

Все это вместе с проблемами неподконтрольных территорий и "евроблях", привело к разгулу преступников. Которые "перебивают" номера на угнанных машинах, а потом продают их ничего не подозревающим украинцам.

Чиновники даже приводят статистику: в 2016 году было украдено 12 188 автомобилей. Двумя годами позже количество угонов сократилось до 6 621. Но в 2011-м, когда действовало обязательное требование проводить полноценную экспертизу, таких случаев зафиксировали всего 4682.

С целью борьбы с этой напастью, чиновники и предлагают вернуть обязательную процедуру экспертного оценивания подлинности идентификационных номеров авто. Исключение сделают только для машин, которые регистрируются впервые. То есть куплены в автосалоне.

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На самом же деле возвращение старой системы во первых удорожит процедуру регистрации и перерегистрации автомобилей. Это в сою очередь может привести к восстановлению очень популярных в прошлые годы схем продажи авто "по доверенности" и "по техпаспорту".

Кроме этого есть огромные коррупционные риски – например, если в автомобиле был заменен двигатель и его номер не совпадает с тем что присутствует в базе МВД, владелец вынужден будет как-то решать эту ситуацию. Очевидно, что взятка будет предложена во многих случаях.

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