Прошедший месяц оказался лучшим для украинского рынка подержанных автомобилей.

В июле в нашей стране было зарегистрировано более 24 000 импортированных легковых автомобилей с пробегом, что почти в 2,5 раза больше регистраций, чем год назад. При этом доля подержанной техники в первичных регистрациях по результатам июля-2019 составила 76%.

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Аналитический центр AUTO.RIA назвал на какие именно модели тратили свои “кровные” автомобилисты в каждой украинской области.

1. Daewoo Lanos

Средняя цена 87 835 грн

Области: Житомирская, Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская, Харьковская, Киевская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская.

2. Volkswagen Passat B5

Средняя: 146 248 грн

Область: Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая.

3. Chevrolet Aveo

Средняя цена: 129 184 грн

Области: Сумская, Херсонская.

4. Renault Megane

Средняя цена 198 659 грн

Области: Ровенская, Волынская.

5. ВАЗ 2107

Средняя цена 41 375 грн

Области: Винницкая.

6. ВАЗ 21099

Средняя цена 66 296 грн

Область: Черкасская.

7. Opel Vectra B

Средняя цена 104: 212 грн

Область: Львовская.

8. Toyota Camry

Средняя цена: 348 925 грн

Область: Одесская.

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В список бестселлеров вошло восемь машин, объявления о продаже которых чаще всего закрывались с пометкой “продано”. Лидером по количеству областей стал Daewoo Lanos – на его счету 11 украинских регионов. А самым доступным среди массовых приобретений июля стала классическая “семерка” со средней ценой в $1620, которая особенно понравилась водителям в Винницкой области.