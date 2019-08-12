Прошедший месяц оказался лучшим для украинского рынка подержанных автомобилей.
В июле в нашей стране было зарегистрировано более 24 000 импортированных легковых автомобилей с пробегом, что почти в 2,5 раза больше регистраций, чем год назад. При этом доля подержанной техники в первичных регистрациях по результатам июля-2019 составила 76%.
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Аналитический центр AUTO.RIA назвал на какие именно модели тратили свои “кровные” автомобилисты в каждой украинской области.
1. Daewoo Lanos
Средняя цена 87 835 грн
Области: Житомирская, Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская, Харьковская, Киевская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская.
2. Volkswagen Passat B5
Средняя: 146 248 грн
Область: Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая.
3. Chevrolet Aveo
Средняя цена: 129 184 грн
Области: Сумская, Херсонская.
4. Renault Megane
Средняя цена 198 659 грн
Области: Ровенская, Волынская.
5. ВАЗ 2107
Средняя цена 41 375 грн
Области: Винницкая.
6. ВАЗ 21099
Средняя цена 66 296 грн
Область: Черкасская.
7. Opel Vectra B
Средняя цена 104: 212 грн
Область: Львовская.
8. Toyota Camry
Средняя цена: 348 925 грн
Область: Одесская.
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В список бестселлеров вошло восемь машин, объявления о продаже которых чаще всего закрывались с пометкой “продано”. Лидером по количеству областей стал Daewoo Lanos – на его счету 11 украинских регионов. А самым доступным среди массовых приобретений июля стала классическая “семерка” со средней ценой в $1620, которая особенно понравилась водителям в Винницкой области.