Оказывается, мы еще многого не знаем о своей собственной автомобильной истории. Например, что вы слышали об официальных классических ВАЗах с автоматической трансмиссией?

Внутренний советский авторынок и рынки европейских стран имели немалые отличия (причем сравнение было не всегда в пользу Запада – но это тема отдельного исследования).

“Жигулям” повезло: для родственных Fiat существовала массовая стандартизированная коробка-”автомат” производства европейского завода GM.

При доминировании вместительных моделей с достаточно высоким уровнем оснащения в стране наблюдалась всеобщая уравниловка в комплектациях, а по-настоящему богатых модификаций легковушек не было как таковых – кондиционеры, гидроусилители и автоматические трансмиссии отсутствовали в принципе. Народное хозяйство не собиралось распыляться на всякие буржуйские прибамбасы, и к примеру, даже на правительственные ГАЗ-14 “Чайка” ставили японские кондиционеры Denso (хотя АКП, к слову, на них были сугубо отечественные).

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Но на Западе – свои мерки, и там коробки-”автоматы” всегда было принято ставить даже на недорогие автомобили. Советские легковушки – в частности, “Москвичи” – в 1960 – 1970-е годы продавались в Европе сотнями тысяч, но разрабатывать и производить специально для экспорта автоматические коробки в Союзе не стали. В “Автоэкспорте” не посчитали нужным пойти и по принятому во всем мире пути – адаптировать под свои модели существующую трансмиссию от специализированного производителя.



На все заднеприводные ВАЗы с АКП, независимо от поколения, монтировали одинаковый селектор. Режимов, кстати, было немало – включая “тяговые” режимы “1” и “2”. (На фото – “тройка” Lada 1500S Automatic из Нидерландов)

А вот с выходом на международный рынок ВАЗов возможность пополнить экспортную линейку версией с “автоматом” появилась. Потому что в основе “Жигулей” лежала третья (после VW Beetle и Ford T) по распространенности автомобильная платформа мира – итальянский Fiat 124, хоть и сильно модернизированный. Так что в случае с “Ладами” ничего изобретать и дорабатывать не пришлось, достаточно было установить на тольяттинскую “классику” стандартную коробку-автомат GM 3L30 (TH180), которая в 1969-2000 гг. использовалась на десятках моделях американских, европейских и японских автопроизводителей.

Классическая гидромеханическая коробка GM 3L30, производившаяся в 1969 – 2000 гг., была одной из самых распространенных автоматических трансмиссий в мире.

Предназначенная для Fiat, Lancia и Alfa Romeo модификация данной АКП становится на посадочное место “механики” без каких-либо переделок. Поэтому заменой обычной коробки на “автомат” занимались европейские импортеры, а “АвтоВАЗ” с его гигантскими масштабами производства на небольшие серии Lada Automatic не разменивался. Убрать лишнюю педаль и добавить под капот радиатор охлаждения рабочей жидкости коробки для крупных импортеров также не составляло труда. Электронного блока трехступенчатой АКП не требовалось, с двигателем она согласовывалась через штуцер вакуум-корректора и трос кикдуна.

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Для сравнения: штатная МКП заднеприводных ВАЗов (на переднем плане) и автоматическая GM 3L30 в версии для всех моделей концерна Fiat. “Автомат” немного длиннее, так что при переоборудовании приходилось укорачивать кардан.

Первыми “Жигулями” с автоматической трансмиссией была Lada 1500S Automatic – ВАЗ-2103 в советском наименовании. В такой комплектации модель продавалась в Нидерландах, Великобритании, Бельгии и других странах Европы. Со сменой семейства на 2105/2107 “автоматами” начали комплектовать “пятерки” – Lada Riva, Lada Nova, Lada Kalinka и тому подобные европеизированные наименования. Информации о том, продавались ли “Лады” с “автоматами” в Латинской Америке (Lada Laika), Канаде (Lada 1500S, Lada Signet), Австралии и Новой Зеландии, нам найти не удалось.

Интересно, что собственного заводского индекса “Жигули” с автоматами так и не получили. Для них существовало только торговое наименование, Lada Automatic или Ladamatic, которое у седанов подтверждалось шильдиком на левой стороне багажника, а у универсалов – справа внизу на пятой двери.

Под капотом отличия ВАЗ-2103 с “автоматом” невелики: нет бачка гидропривода сцепления. На данной “тройке” также виден радиатор АКП – впереди штатного.

Как ни странно, в наше время количество классических заднеприводных ВАЗов с автоматической трансмиссией никак не уменьшается. Неравнодушные члены автомобильного сообщества на всем постсоветском пространстве самостоятельно оборудуют свои “копейки”, “пятерки” и “шестерки” все теми же коробками GM 3L30 (TH180), снимая их со списанных Opel Rekord/Senator, Suzuki Sidekick/Geo Tracker, Peugeot 604, бусиков Fiat и целого ряда старых “американцев”. Ведь это так здорово – получить в свое распоряжение машину с “автоматом”, о существовании которой каких-то четверть века назад у нас никто и знать не знал!

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