Виявляється, ми ще багато чого не знаємо про свою власну автомобільну історію. Наприклад, що ви чули про офіційні класичні ВАЗи з автоматичною трансмісією?

Внутрішній радянський авторинок і ринки європейських країн мали чималі відмінності (причому порівняння було не завжди на користь Заходу – але це тема окремого дослідження).

"Жигулям" пощастило: до споріднених моделей Fiat існувала масова стандартизована коробка-"автомат" виробництва європейського заводу GM.

При домінуванні великих моделей з досить високим рівнем оснащення в країні спостерігалася загальна зрівнялівка в комплектаціях, а по-справжньому багатих модифікацій легковиків не було – кондиціонери, гідропідсилювачі й автоматичні трансмісії були відсутні в принципі. Народне господарство не збиралося розпорошуватися на всякі буржуйські прибамбаси, і наприклад, навіть на урядові ГАЗ-14 "Чайка" ставили японські кондиціонери Denso (хоча АКП на них були суто вітчизняні).

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Але на Заході – свої мірки, і там коробки-"автомати" завжди було прийнято ставити навіть на недорогі автомобілі. Радянські легковики – зокрема, "Москвичі" – в 1960-1970-ті роки продавалися в Європі сотнями тисяч, але розробляти і виробляти спеціально для експорту автоматичні коробки в Союзі не стали. Також в "Автоекспорті" не вважали за потрібне піти по прийнятим в усьому світі шляху – адаптувати під свої моделі існуючу трансмісію від спеціалізованого виробника.



На всі задньопривідні ВАЗи з АКП, незалежно від покоління, монтували однаковий селектор. Режимів, до речі, було чимало – включаючи "тягові" режими “1" і" 2". (На фото – "трійка" Lada 1500S Automatic з Нідерландів)

А ось з виходом на міжнародний ринок ВАЗів можливість поповнити експортну лінійку версією з "автоматом" з'явилася. Тому що в основі "Жигулів" лежала третя (після VW Beetle і Ford T) за поширеністю автомобільна платформа світу – італійський Fiat 124, хоч і сильно модернізований. Так що у випадку з "Ладами" нічого придумувати і допрацьовувати не довелося, достатньо було встановити на тольяттинську "класику" стандартну коробку-автомат GM 3L30 (TH180), яка в 1969-2000 рр. використовувалася на десятках моделях американських, європейських і японських автовиробників.

Класична гідромеханічна коробка GM 3L30, що вироблялася в 1969-2000 рр., була однією з найпоширеніших автоматичних трансмісій в світі.

Призначена для Fiat, Lancia і Alfa Romeo модифікація даної АКП стає на посадочне місце тольятинської "механіки" без будь-яких переробок. Тому заміною звичайної коробки на "автомат" займалися європейські імпортери, а "АвтоВАЗ" з його гігантськими масштабами виробництва на невеликі серії Lada Automatic не розмінювався. Прибрати зайву педаль і додати під капот радіатор охолодження робочої рідини коробки для великих імпортерів також не становило жодних проблем. Електронного блоку триступеневій АКП не було потрібно, з двигуном вона з'єднувалася через штуцер вакуум-коректора і трос кікдуна.

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Для порівняння: штатна МКП задньопривідних ВАЗів (від “Ниви”, на передньому плані) і автоматична GM 3L30 в версії для всіх моделей концерну Fiat. "Автомат" трохи довший, так що при переобладнанні доводилося підрізати кардан.

Першими "Жигулями" з автоматичною трансмісією була Lada 1500S Automatic – ВАЗ-2103 в радянському найменуванні. У такій комплектації модель продавалася в Нідерландах, Великобританії, Бельгії та інших країнах Європи. Зі зміною сімейства на 2105/2107 "автоматами" почали комплектувати "п'ятірки" – Lada Riva, Lada Nova, Lada Kalinka і тому подібні європеїзовані найменування. Інформації про те, чи продавалися "Лади" з "автоматами" в Латинській Америці (Lada Laika), Канаді (Lada 1500S, Lada Signet), Австралії і Нової Зеландії, нам знайти не вдалося.

Цікаво, що свого заводського індексу "Жигулі" з автоматами так і не отримали. Для них існувало тільки торговельне найменування, Lada Automatic або Ladamatic, яке у седанів підтверджувалося шильдиком на лівій стороні багажника, а у універсалів – внизу на п'ятій двері праворуч.

Під капотом відмінності ВАЗ-2103 з "автоматом" невеликі: немає бачка гідроприводу зчеплення. На даній "трійці" також видно радіатор АКП – попереду штатного.

Як не дивно, в наш час кількість класичних задньопривідних ВАЗів з автоматичною трансмісією ніяк не зменшується. Небайдужі члени автомобільного співтовариства на всьому пострадянському просторі самостійно обладнають свої "копійки", "п'ятірки" і "шістки" все тими ж коробками GM 3L30 (TH180), знімаючи їх із списаних Opel Rekord/Senator, Suzuki Sidekick/Geo Tracker, Peugeot 604, бусів Fiat і цілого ряду старих "американців". Адже це так класно – отримати в своє розпорядження машину з "автоматом", про існування якої якихось чверть століття тому у нас ніхто і гадки не мав!

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