Минувший місяць виявився найкращим для українського ринку вживаних автомобілів.
У липні в нашій країні було зареєстровано більше 24 000 імпортованих легкових автомобілів з пробігом, що майже в 2,5 рази більше реєстрації за цей же рік тому. При цьому доля вживаної техніки в первинних реєстраціях за результатами липня-2019 склала 76%.
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Аналітичний центр AUTO.RIA назвав на які саме моделі витрачали свої “кровні” автомобілісти в кожній з української області.
1. Daewoo Lanos
Середня ціна 87 835 грн
Області: Житомирська, Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська, Харківська, Київська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська.
2. Volkswagen Passat B5
Середня: 146 248 грн
Області: Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька.
3. Chevrolet Aveo
Середня ціна: 129 184 грн
Області: Сумська, Херсонська.
4. Renault Megane
Середня ціна 198 659 грн
Області: Рівненська, Волинська.
5. ВАЗ 2107
Середня ціна 41 375 грн
Області: Вінницька.
6. ВАЗ 21099
Середня ціна 66 296 грн
Області: Черкаська.
7. Opel Vectra B
Середня ціна 104: 212 грн
Області: Львівська.
8. Toyota Camry
Середня ціна: 348 925 грн
Області: Одеська.
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У список бестселерів увійшло вісім машин, оголошення про продаж яких найчастіше закривалися з позначкою «продано». Лідером за кількістю областей став Daewoo Lanos - на його рахунку 11 українських регіонів. А найдоступнішим серед масових придбань липня спричинила класична “сімка” із середньою ціною в $ 1620, яка особливо сподобалася водіям у Вінницькій області.