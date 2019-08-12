Минувший місяць виявився найкращим для українського ринку вживаних автомобілів.

У липні в нашій країні було зареєстровано більше 24 000 імпортованих легкових автомобілів з пробігом, що майже в 2,5 рази більше реєстрації за цей же рік тому. При цьому доля вживаної техніки в первинних реєстраціях за результатами липня-2019 склала 76%.

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Аналітичний центр AUTO.RIA назвав на які саме моделі витрачали свої “кровні” автомобілісти в кожній з української області.

1. Daewoo Lanos

Середня ціна 87 835 грн

Області: Житомирська, Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська, Харківська, Київська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська.

2. Volkswagen Passat B5

Середня: 146 248 грн

Області: Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька.

3. Chevrolet Aveo

Середня ціна: 129 184 грн

Області: Сумська, Херсонська.

4. Renault Megane

Середня ціна 198 659 грн

Області: Рівненська, Волинська.

5. ВАЗ 2107

Середня ціна 41 375 грн

Області: Вінницька.

6. ВАЗ 21099

Середня ціна 66 296 грн

Області: Черкаська.

7. Opel Vectra B

Середня ціна 104: 212 грн

Області: Львівська.

8. Toyota Camry

Середня ціна: 348 925 грн

Області: Одеська.

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У список бестселерів увійшло вісім машин, оголошення про продаж яких найчастіше закривалися з позначкою «продано». Лідером за кількістю областей став Daewoo Lanos - на його рахунку 11 українських регіонів. А найдоступнішим серед масових придбань липня спричинила класична “сімка” із середньою ціною в $ 1620, яка особливо сподобалася водіям у Вінницькій області.