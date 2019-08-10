16:10, сьогодні

Злиття і поглинання в автомобільному світі стають все більш глобальними. Недавня покупка групою PSA бренду Opel, поза всякими сумнівами, дасть йому друге життя. Але деякі моделі, в числі яких і седан Astra, поки що залишаються без технічних втручань з французької сторони.

Добре це чи погано – нехай кожен вирішує для себе самостійно, але той факт, що обидва покоління Astra, які зараз випускаються “Опелем”, залишаються останніми німецькими розробками під цим брендом. Opel Astra J в кузові седан, який виробляють на заводі в Польщі та нині продають в Україні – справжня “класика” німецького авто.

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Дешевше конкурентів

Зараз на українському ринку седан Opel Astra J носить титул одного з найдоступніших авто в своєму класі. За найдешевшу версію дилери просять 411 400 грн. Найближчий конкурент за ціною Skoda Octavia – 443 733 грн. Далі йде Hyundai Elantra – 447 500 грн. Renault Megane Sedan – 448 900 грн., Ford Focus Sedan – 471 743 грн. і Toyota Сorolla – 479 700 грн. Інші – дорожчі.

Натуральний макіяж

Opel Astra J Sedan була представлена світу в 2012 році і зараз назвати її новинкою язик не повертається. Тим не менш, її зовнішній вигляд досі актуальний. Більш того, за особистим сприйняттям автора вона легко обходить практично всіх своїх більш "свіжих" конкурентів. В ній немає ніякої вигадливої яскравості або різкості – її плавні лінії й чітко витримані пропорції ще довго не вийдуть з моди.

До того ж зовнішність чудово відображає характер Opel Astra – спокійний, розмірений і в той же час досить напористий і цілеспрямований.

Не підвладна моді

Дизайн інтер'єру Opel Astra Sedan може здатися консервативним – тут немає ніяких “кричущих” елементів і свіжих дизайнерських рішень. Немає і модних нині тачскрин-екранів, замість цього центральна консоль усипана безліччю кнопок. Розібратися з їх значенням – простіше простого, але потрібно запам'ятати, що і де розташоване, щоб не відволікаючись від дороги управляти бортовими системами на ходу.

На ділі це набагато зручніше, ніж кожен раз тикати пальцем в екран в пошуках потрібної опції. На третій день водіння Astra змусила засумніватися в правильності руху автомобільної еволюції, адже з точки зору безпеки стаціонарні кнопки набагато практичніші, ніж спливаючі на тачскріні піктограми.

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Ергономіка водійського місця у Opel Astra одна з кращих в класі – діапазон регулювань керма і сидіння величезний. Тим, хто любить сісти нижче, а кермо присунути до себе і підняти вгору, Astra однозначно сподобається. Втім, і любителям сісти вище теж буде комфортно.

Матеріали оббивки, звичайно, не преміальні, але в більшості своїй приємні на дотик. Помітно, що одним з пріоритетів творців була довговічність – сумнівів у тому, що через кілька років експлуатації салон буде виглядати акуратно – не виникає.

А ось з простором на задньому ряді не все так гладко, як хотілося б. Місця тут не те щоб зовсім мало, при зрості 178 см водій звісно ж поміститься, але простору для колін залишиться зовсім небагато. Найгірше в далекій дорозі буде середньому пасажиру, – заважає досить високий центральний тунель.

З багажником, в плані обсягу, повний порядок – 460 літрів, рівна і міцна підлога.

Розклавши спинки задніх сидінь можна отримати 1010 літрів корисного простору. Але відкрити його можна тільки кнопкою на ключі або на центральній консолі. На кришці багажника кнопки відкривання немає.

Точність рухів

Під капотом всіх офіційних Opel Astra J – бензиновий 1,4-літровий турбомотор. Коробки 6-ступінчасті – механіка або автомат. Тестова версія з автоматом повинна набирати першу сотню за 10,3 секунди, але на ділі вийшло 9,9 с. Непоганий результат, трохи краще заявленого.

У розміреному режимі водіння класичний гідромеханічний автомат радує плавністю і точністю перемикань – це вам не новомодні “смикані” трансмісії з двома зчепленнями. Але якщо з'явиться бажання вичавити з силового агрегату максимум – приготуйтеся до акустичних акомпанементів. При агресивному прискоренні на високих обертах шум мотору добре чутно в салоні.

До недоліків коробки можна було б віднести відсутність альтернативних режимів (наприклад, зимового та спортивного), але швидкість її адаптації до манери водіння дозволяє цей недолік пробачити. Буквально за пару кілометрів в агресивному режимі коробка "звикає" підтримувати підвищені оберти, а спокійне водіння тут же повертає їй комфортні колишні налаштування.

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На високих швидкостях Astra чудово себе показала. Їхати 140-160 км/год цілком комфортно. На такій швидкості звук мотора не докучає зовсім, та й аеродинамічних шумів практично не чути. Підвіска відмінно тримає автомобіль, незважаючи на далеко не ідеальне дорожнє покриття.

Передня підвіска у Opel Astra Sedan дуже проста – звичайний МакФерсон з алюмінієвими важелями і пластиковими стійками стабілізатора. А ось задня – унікальна для цього класу. Звичайна П-подібна балка доповнена механізмом Уатта (який в народі називають маятником). Ця конструкція наділяє Astra прекрасними звичками при їзді, особливо на високих швидкостях. Такій керованості позаздрять навіть конкуренти з більш складною багатоважільною підвіскою.

Витрата палива цілком типова для сучасного турбомотора такого об'єму і потужності – трохи більше 7 літрів на сотню при досить жорсткому режимі тест-драйву. Перспектива установки ГБО на даний мотор досить сумнівна.

Рекомендації Авто24

Зараз покупка Opel Astra є непоганою інвестицією, враховуючи відносно невисоку ціну і перевірену роками надійну конструкцію. Ця машина прекрасно підійде тим, хто не женеться за новими віяннями моди, дизайнерськими шедеврами і не дуже жалує сучасну тягу до великої кількості всіляких електронних систем в автомобілях.

Технічні характеристики Opel Astra J Sedan ДВИГУН Робочий об’єм 1364 см3, потужність 140 к.с. при 6000 об/хв., обертальний момент 200 Нм при 1850-4900 об/хв. ТРАНСМІСІЯ Повний привод, 6-швидкісна автоматична коробка передач КУЗОВ Седан, 4 двері, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4658/1814/1500мм, споряджена маса 1472кг, об’єм багажника 46/1100л, об’єм бака 60 л ПІДВІСКА Передня/задня: незалежна МакФерсон/Напівнезалежна, механізм Уотта. Кліренс 165 мм. ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальна швидкість 205 км/ч. Розгін до 100 км/год за 10,3 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 8,8/5,4/6,6 л/100 км ЦІНА Від 411 400 грн.

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