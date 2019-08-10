16:10, сегодня

Слияния и поглощения в автомобильном мире становятся все более глобальными. Недавняя покупка группой PSA бренда Opel, вне всяких сомнений, даст ему вторую жизнь. Но некоторые модели, в числе которых и Astra, пока остаются без технических вмешательств с французской стороны.

Хорошо это или плохо – пусть каждый решает для себя самостоятельно, но факт: оба поколения Astra, которые сейчас выпускаются “Опелем”, остаются последними немецкими разработками под этим брендом. Opel Astra J в кузове седан, который производится на заводе в Польше и сейчас продается в Украине – настоящая "классика" немецкого автомобиля.

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Дешевле конкурентов

Сейчас на украинском рынке седан Opel Astra носит титул одного из самых доступных авто в своем классе. За самую дешевую версию дилеры просят 411 400 грн. Ближайший конкурент по цене Skoda Octavia – 443 733 грн. Далее идет Hyundai Elantra – 447 500 грн., Renault Megane Sedan – 448 900 грн., Ford Focus Sedan – 471 743 грн. и Toyota Сorolla – 479 700 грн. Остальные – дороже.

Натуральный макияж

Opel Astra J Sedan была представлена миру в 2012 году и сейчас назвать ее новинкой язык не поворачивается. Тем не менее, ее внешний вид до сих пор актуален. Более того, по личному восприятию она легко обходит практически всех своих более “свежих” конкурентов. В ней нет никакой вычурной яркости или резкости – ее плавные линии и четко выдержанные пропорции еще долго не выйдут из моды.

К тому же внешность прекрасно отражает характер Opel Astra – спокойный, размеренный и в то же время достаточно напористый и целеустремленный.

Не подвластна моде

Дизайн интерьера Opel Astra Sedan может показаться консервативным – тут нет никаких кричащих элементов и свежих дизайнерских решений. Нет и модных нынче тачскриновых экранов, вместо этого центральная консоль усыпана множеством кнопок. Разобраться с их значением – проще простого, но нужно еще запомнить что и где расположено, чтоб не отвлекаясь от дороги управлять бортовыми системами на ходу.

На деле это гораздо удобнее, чем каждый раз тыкать пальцем в экран в поисках нужной опции. На третий день вождения Astra заставила усомниться в правильности движения автомобильной эволюции, ведь с точки зрения безопасности стационарные кнопки намного практичнее, чем всплывающие на тачскрине пиктограммы.

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Эргономика водительского места у Opel Astra одна из лучших в классе – диапазон регулировок руля и сидения огромный. Тем, кто любит усесться пониже, а руль придвинуть к себе и поднять вверх, Astra однозначно понравится. Впрочем, и любителям сесть повыше тоже будет комфортно.

Материалы отделки, конечно, не премиальные, но в большинстве своем приятны на ощупь. Заметно, что одним из приоритетов создателей была долговечность – сомнений в том, что через несколько лет эксплуатации салон будет выглядеть аккуратно – не возникает.

А вот с пространством на заднем ряду не все так гладко как хотелось бы. Места тут не то чтобы совсем мало, при росте 178 см водитель сам за собой поместится, но пространства для колен останется совсем немного. Хуже всего в дальней дороге будет среднему пассажиру мешает довольно высокий центральный тоннель.

С багажником, в плане объема, полный порядок – 460 литров, ровный и прочный пол. Разложив спинки задних сидений можно получить 1010 литров полезного пространства. Но открыть его можно только кнопкой на ключе или на центральной консоли. На самой крышке багажника кнопки открывания нет.

Точность движений

Под капотом всех официальных Opel Astra J бензиновый 1,4-литровый турбомотор. Коробки 6-ступенчатые – механика либо автомат. Тестовая версия с автоматом должна набирать первую сотню за 10,3 секунды, но на деле получилось 9,9 с. Неплохой результат, чуть лучше заявленного.

В размеренном режиме вождения классический гидромеханический автомат радует плавностью и точностью переключений – это вам не новомодные дерганные трансмиссии с двумя сцеплениями. Но если появится желание выжать из силового агрегата максимум – приготовитесь к акустическим аккомпанементам. При агрессивном ускорении на высоких оборотах шум мотора хорошо слышно в салоне.

К недостаткам коробки можно было бы отнести отсутствие альтернативных режимов (например, зимнего и спортивного), но скорость ее адаптации к манере вождения позволяет этот недостаток простить. Буквально за пару километров в агрессивном режиме коробка “привыкает” поддерживать повышенные обороты, а спокойное вождение тут же возвращает ей комфортные прежние настройки.

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На высоких скоростях Astra превосходно себя показала. Ехать 140-160 км/ч вполне комфортно. На такой скорости звук мотора не досаждает вовсе, да и аэродинамических шумов практически не слышно. Подвеска отлично держит автомобиль, невзирая на далеко не идеальное дорожное покрытие.

Передняя подвеска у Opel Astra Sedan очень простая – обычный МакФерсон с алюминиевыми рычагами и пластиковыми стойками стабилизатора. А вот задняя – уникальная для этого класса. Обычная П-образная балка дополнена механизмом Уатта (который в народе называют маятником). Эта конструкция наделяет Astra прекрасными повадками при рулежке, особенно на высоких скоростях. Такой управляемости позавидуют даже конкуренты с более сложной многорычажной подвеской.

Расход топлива вполне типичный для современного турбомотора такого объема и мощности – чуть больше 7 литров на сотню при достаточно жестком режиме тест-драйва. Перспектива установки ГБО на данный мотор весьма сомнительна.

Рекомендации Авто24

Сейчас покупка Opel Astra является неплохой инвестицией, учитывая относительно невысокую цену и проверенную годами надежную конструкцию. Эта машина прекрасно подойдет тем, кто не гонится за новыми веяниями моды, дизайнерскими изысками и не слишком жалует современную тягу к обилию всевозможных электронных систем в автомобилях.

Технічні характеристики Opel Astra J Sedan ДВИГУН Робочий об’єм 1364 см3, потужність 140 к.с. при 6000 об/хв., обертальний момент 200 Нм при 1850-4900 об/хв. ТРАНСМІСІЯ Повний привод, 6-швидкісна автоматична коробка передач КУЗОВ Седан, 4 двері, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4658/1814/1500мм, споряджена маса 1472кг, об’єм багажника 46/1100л, об’єм бака 60 л ПІДВІСКА Передня/задня: незалежна МакФерсон/Напівнезалежна, механізм Уотта. Кліренс 165мм. ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальна швидкість 205 км/ч. Розгін до 100 км/год за 10,3 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 8,8/5,4/6,6 л/100 км ЦІНА Від 411 400 грн.

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