17:35, сьогодні

Свій перший справжній кросовер чеська компанія Skoda нарекла на честь ведмедя з Аляски - Кодьяк. Ці хижаки тільки здаються незграбними, а насправді дуже спритні. Саме такий, як наш тестовий Skoda Kodiaq з дволітровим турбобензиновиком на 180 сил.

Для чехів поява Kodiaq стала справжньою подією і новою сторінкою в історії. Ще б пак - це не тільки перша Skoda, яка може мати 7 місць в салоні, це перший великий позашляховик марки. Справжній грізлі, Kodiaq.

Розміри вражають

Він вийшов досить великим – витягнувся в довжину на 4,7 метрів. І хоча це менше за довжину Superb, проте SUV виявився на 20 см вищим за легковика. Тому й Kodiaq вважається найбільшою "Шкодою" на сьогодні. Це доводить і гігантський об’єм багажника. Kodiaq має найбільший вантажний відсік в класі, який на 60 літрів більший, ніж у Superb Combi. Він вміщує 720 літрів, а якщо скласти спинки другого ряду – то всі 2065 л. А боксів для дрібних речей у салоні набігає ще на 30 літрів – достатньо, аби загубити з десяток "потрібних" речей.

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У цього кросовера гарна комплектація. Перш за все, виділяються рішення Simply Clever - смітник, який вставляється в кишені в дверях, "паркан" для утримування вантажів, гачки для пакетів та ліхтарик в багажнику, шкребок для льоду, прихований під лючком баку.

Певна річ, є камера заднього огляду із власним омивачем, яка видає шикарну картинку на 8-дюймовий екран. На цьому ж екрані можна знайти і функцію Drive Green, яка вчить краще економити, показуючи за 100-бальною шкалою Ваш рівень економічності. А ще дворівневий обігрів керма та трирівневий – крісел, які вмикаються однією кнопкою. Зрозуміло, можна підключитися до мультимедійної системи через Apple CarPlay чи Android Auto.

Силач

Але це є і в слабших "Кодьяках", яких мені раніше доводилося тестувати. Першого разу це був повноприводний кросовер із найменшим бензиновиком 1,4 TSI на 150 сил і механічною коробкою передач. В якості базового варіанта цей набір сприймався непогано, але тільки-но починав їхати швидше, розумів, що великому кросоверу не вистачає потужності.

Дволітровий турбодизель на 150 сил із "роботом" має значно більше тяги - аж 320 Нм. Окрім того, він економічніший, однак в поворотах сприймався більш важким і сильніше тиснув на передню вісь, тож не так легко заїжджав у віражі. А з дволітровим турбобензиновиком Kodiaq здався мені найбільш збалансованим - слухняним і динамічним великим позашляховиком.

Будь-яка Skoda завжди здатна дарувати задоволення від їзди. Це стосується і Kodiaq. Такий великий SUV керується, наче машина на розмір менше. Кермо гостре, але рівно настільки, щоби не починати напружувати в щоденних поїздках. Тому будь-яку зв'язку поворотів проходжу із задоволенням. І в напруженій дузі розкривається прекрасний баланс шасі, яке до останнього тримається за асфальт, прогнозоване в своїх реакціях і пробачає помилки. Та й підвіска тут відіграє величезну роль, хоча деколи здається жорсткуватою.

Адже в Україні дорожнє покриття буває жахливої якості, тому хотілося б і комфорту більше. Проте з цією жорсткістю в мене виходить миритися. Втім, для таких перебірливих, як я, існує режим "Індивідуал", в якому можна підлаштувати окремо роботу керма, коробки і трансмісії.

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У своєму болоті

Подобається мені і мотор. Двох літрів та 180 сил вистачає для такого авто "з головою". TSI однаково добре тягне з низів (ще б пак, 320 номів!) і легко тримає високі оберти. Переваги цього мотора повністю розкриває роботизована коробка DSG на 7 швидкостей. Здається, навіть традиційного "смикання" під час руху на пішохідних швидкостях немає. Дивує, як у цій коробці вживається кілька характерів одразу. В "Еко" чи "Нормал" вона рано перемикається і намагається якомога швидше дістатися вищої передачі. Все заради економічності: так вкладається в майже дизельні 7,4 літри на сотню.

Раніше бензинові SUV з повним приводом і двома педалями могли лише мріяти про такий скромний апетит. Натомість бензиновик залишається дуже тихим, навіть під раз стрімкого розгону, чого не завжди скажеш про мотор на важкому паливі. Ну і відчуття від розгону принципово інші. TSI об’єктивно легше прискорюється, набираючи сотню за вісім секунд, і поки не з’явилася дизельна RS, лишається найшвидшим серед "Кодьяків".

Ведмідь з Аляски добре знає, що таке бездоріжжя. Усі повноприводні комплектації мають кнопку Offroad, натискання якої активує позашляховий режим. При цьому на центральному дисплеї з'являються три показники, які можна обирати на власний розсуд: температуру двигуна та оливи, кут повороту передніх коліс, компас чи висотомір. Перелаштовуються кермо, реакція на педаль газу та алгоритм роботи ESP. Він робить менш чутливою педаль газу, обмежує втручання системи контролю тяги, даючи більше можливості пробуксовувати на складних ділянках, активніше спрацьовує імітація міжколісного блокування. Режим працює на швидкості до 30 км/год.

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До того ж у Kodiaq майже 19 см кліренсу, а за сьогоднішніми стандартами – це немало. Втім, в справжню багнюку лізти не варто, хоча у "Кодьяка" і просунута міжвісьова муфта, яка вміє перекидати на корму 50 відсотків тяги. За кермом цієї машини я кілька разів поспіль форсував складний піщаний підйом, але головна проблема в такій ситуації – налаштування робота. Він в складній ситуації "заточений" на збереження зчеплення, а не на форсування таких перешкод. Хоча, впевнений, що реальний власник ставитиметься до свого "грізлі" з більшою любов’ю, аніж журналісти-дресирувальники.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Андрій Яцуляк

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