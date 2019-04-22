Kodiaq став першим кросовером чеської марки, який отримав шильдик RS. Чи відповідає він цьому позначенню?

240-сильний дизельний двигун забезпечує гарну динаміку, та як “зайва” потужність узгоджується з рульовим керуванням, гальмами та компонентами шасі кросовера? Відповідь на це питання дає відео від km77.

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У серії випробувань на керованість, відомих під назвою “лосиний тест”, експерти іспанського портала km77 перевіряли Skoda Kodiaq RS у вправності об’їзду перешкод на дорозі при різних швидкостях: 79, 77 та 75 км/год.



Сучасні системи контролю стабільності запобігають перекиданню чи неконтрольованому заносу кросовера, однак вправу на високих швидкостях Kodiaq RS виконав не бездоганно.



А от за спроби на швидкості у 75 км/год результат виявився значно кращим – чеський кросовер оминув перешкоду і повернувся у смугу руху без зайвих вихлянь та зустрічі з самою перепоною.

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