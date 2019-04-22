Kodiaq стал первым кроссовером чешской марки, который получил шильдик RS. Соответствует ли он этому обозначению?

240-сильный дизельный двигатель обеспечивает хорошую динамику, но как "лишняя" мощность сочетается с рулевым управлением, тормозами и компонентами шасси кроссовера? Ответ на этот вопрос дает видео от km77.

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В серии испытаний на управляемость, известных под названием “лосиный тест”, эксперты испанского портала km77 проверяли Skoda Kodiaq RS в ловкости объезда препятствий на дороге при различных скоростях: 79, 77 и 75 км/ч.



Современные системы контроля стабильности предотвращают опрокидывание или неконтролируемый занос кроссовера, однако упражнение на высоких скоростях Kodiaq RS выполнил не безупречно.

А вот при попытке на скорости в 75 км/ч результат оказался значительно лучшим – чешский кроссовер обошел препятствие и вернулся в полосу движения без лишних виляний и встречи с самой преградой.

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