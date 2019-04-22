Российского президента в кортеже не было, но инцидент все же бросил тень на репутацию российской марки.

В соцсетях появилось изображение лимузина Aurus Senat, который сломался во время пробега. Фотография была снята еще в конце зимы – начале весны, однако “всплыла” только сейчас.

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Фотографию с поломкой путинского лимузина Aurus Senat, сделанную на подмосковной трассе, активно обсуждают в соцсетях. Лимузин "Сенат" с синими мигалками на крыше остановился на обочине из-за каких-то технических проблем. Позади него стоят еще два таких же автомобиля, что может свидетельствовать о дорожных испытаниях машин перед дебютом в Европе. Напомним, российскому бренду не удалось выйти на рынок Старого света из-за названия.

Также отметим, что автомобили Aurus были созданы в рамках государственного проекта “Кортеж” специально для российской правительственной верхушки при участии инженеров Porsche. Позже стало известно, что машины будут доступны и на массовом рынке. Они должны были поступить в продажу в начале 2018 года, однако конвейер и по сей день не запущен. Российский автопроизводитель недавно сообщил о переносе старта производства на конец 2020 года.

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