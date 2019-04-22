Російського президента у кортежі не було, та інцидент все ж кинув тінь на репутацію російської марки.

У соцмережах з’явилось зображення лімузина Aurus Senat, який зламався під час пробігу. Світлина була знята ще наприкінці зими – початку весни, однак “сплила” лиш зараз.

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Фотографію з поламкою путінського лімузина Aurus Senat, зроблену на підмосковній трасі, активно обговорюють в соцмережах. Лімузин “Сенат” з синіми мигалками на даху зупинився на узбіччі через якісь технічні проблеми. Позад нього стоять ще два таких же автомобіля, що може свідчити про дорожні випробування машин перед дебютом у Європі. Нагадаємо, російському бренду не вдалось вийти на ринок Старого світу через назву.

Також зазначимо, що автомобілі Aurus були сторені у рамках державного проекту “Кортеж” спеціально для російської урядової верхівки за участю інженерів Porsche. Пізніше стало відомо, що машини будуть доступні і на масовому ринку. Вони повинні були надійти в продаж на початку 2018 року, однак конвеєр і донині не запущений. Російський автовиробник нещодавно повідомив про перенесення старту виробництва на кінець 2020 року.

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