В автосалонах українці голосують власними гаманцями, коли купують нові автомобілі. Як розподілилися вподобання наших співвітчизників за перший квартал 2019 року?

В першому кварталі в Україні було реалізовано і зареєстровано 18,3 тис. нових легкових автомобілів. Найчастіше купували корейський кросовер KIA Sportage, який обрали своїми грошима 1169 покупців.

Другим за кількістю реалізованих примірників став ще один компактний SUV – Renault Duster, в його заліку 1151 реєстрація за три місяці.

Ще один кросовер – Toyota RAV-4 став третім в загальноукраїнському рейтингу ринку нових легкових автомобілів з результатом 793 авто.

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Однак в кожному регіоні України був свій лідер, який обирали частіше всього.

Зокрема, бестселер українського ринку KIA Sportage здобув перемогу відразу в десяти областях: Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Харківській і Херсонській.

Renault Duster також очолив рейтинги десяти областей: Вінницької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської.

У двох областях – Тернопільській і Чернівецькій переміг кросовер Toyota RAV-4.

Цікаво, що "найбагатша" столиця "проголосувала" за бюджетний Renault Logan – один з найдешевших нових автомобілів на ринку. Для порівняння: в загальноукраїнському рейтингу ця модель посіла четверте місце з результатом 755 шт. Можливо, такий результат автомобіль показав через закупівлі київськими фірмами машин для власних офісів.

У Закарпатській області найбільше симпатій дісталося автомобілю, збірка якого здійснюється під Ужгородом – Skoda Octavia. У національному рейтингу "Октавія" з обсягом реалізації в 499 авто розташована на сьомому місці.

Вибором, що вибивається із загального тренду, відзначилася Волинська область, де найбільший попит в першому кварталі мав автомобіль Peugeot 301, що посідає на українському ринку нових легкових автомобілів лише 33 місце зі 143 реєстраціями.

Нагадаємо, що в березні український авторинок виріс на 8%.