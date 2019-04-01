Весна почалася зростанням попиту на нові автомобілі. Що правда, збільшення не дуже суттєве навіть у відсотках, а враховуючи объем ринку його навряд чи можна вважати гарним результатом.

В березні українці зареєстрували 7,3 тис. нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром. Таким чином, у порівнянні з минулим роком березневий попит на нові авто в Україні зріс на 8 відсотків.

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Найпопулярнішою маркою місяця стала Renault. Впродовж березня свої перші реєстраційні номери отримали 1022 машини цієї французької марки. Свій результат річної давності Рено поліпшила на 66 відсотків.

Другий показник у Toyota, яка втратила від свого торішнього результату 7%, реалізувавши в березні 835 машин. На третьому місці KIA – 710 реєстрацій, що в 3,2 рази більше, ніж роком раніше. Skoda посіла четверту позицію з показником 589 авто і 37-відсотковим зростанням відносно минулого року. Замикає п’ятірку лідерів Nissan – 567 авто (+28%).

Також до ТОП-10 березневого ринку увійшли: Volkswagen – 476 шт. (-43%); Hyundai – 422 шт. (+0,5%); Mazda – 268 шт. (+18%); BMW – 259 шт. (+47%); Suzuki – 240 шт. (+52%). Бестселером місяця став автомобіль KIA Sportage, на якому свій вибір зупинили 549 покупців.

Нагадаємо що в минулому 2018 році один новий автомобіль приходився на 512 жителів. У сусідній Росії новий автомобіль зміг придбати один 82 її жителів. В середньому по ЄС цей показник 34. А у США 16. Більш детальна інформація доступна за цим посиланням.