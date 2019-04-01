З сьогоднішнього дня на деяких київських вулицях дозволена швидкість руху збільшилась з 50 до 80 км/год. Враховуючи те, що штрафи працівники поліції виписують за перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км/год, це означає що водії можуть розігнатись до 100 км/год і не бути оштрафованими.

Ще в минулому році, з допомогою патрульної поліції, КМДА було визначено перелік вулиць, де при збереженні рівня безпеки можливо рухатися швидше. А саме: обмеження швидкості руху не “50”, а “80” км/год.

Читайте також: Розмитнення "євроблях" припинилось: чого чекають їх власники?

Перелік ділянок, де буде діяти обмеження швидкості 80 км/год, було затверджено на пленарному засіданні КМДА.

Отже, до переліку увійшли 17 ділянок:

- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до

вул. Чорнобильської);

- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину

з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського

проспекту);

- вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (коли буде проведений капітальний ремонт проїзної частини);

- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);

- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);

- просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);

- просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

- вул. Набережно - Рибальська (від Гаванського мосту до

вул. Електриків);

- Наддніпрянське шосе;

- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської

площі);

- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та

від вул. Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”) (коли буде проведений капітальний ремонт проїзної частини);

- бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

- вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

- просп. Соборності (коли буде встановлено розподільче транспортне огородження).

Дане обмеження швидкості буде діяти у період з 1 квітня до 1 листопада.

P.S. Ні, це НЕ першотравневий жарт