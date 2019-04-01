С сегодняшнего дня на некоторых киевских улицах разрешенная скорость движения увеличилась с 50 до 80 км/час. Учитывая то, что штрафы сотрудники полиции выписывают за превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч, это означает, что водители могут разогнаться до 100 км/ч и не быть оштрафованными.

Еще в прошлом году, с помощью патрульной полиции, КГГА был определен перечень улиц, где при сохранении уровня безопасности возможно двигаться быстрее. А именно: ограничение скорости движения не “50”, а “80” км/час.

Читайте также: Растаможка "євроблях" прекратилось: чего ждут их владельцы?

Перечень участков, где будет действовать ограничение скорости 80 км/ч, был утвержден на пленарном заседании КГГА.

Итак, в перечень вошли 17 участков:

– просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до

ул. Чернобыльской);

– Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения

с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной к Минскому

проспекту);

– ул. Городская (от ул. Стеценко к Гостомельскому шоссе) (когда будет проведен капитальный ремонт проезжей части);

– Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);

– Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы м. Киева);

– просп. Бандеры (от просп. Оболонского к Московскому мосту);

– просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

– ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до

ул. Электриков);

– Надднепрянское шоссе;

– Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

– Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

– ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко к Южному мосту);

– просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской

площади);

– просп. Броварской (от просп. Освободителей к ул. Братиславской и

от вул. Киото до окончания населенного пункта “Киев”) (когда будет проведен капитальный ремонт проезжей части);

– бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

– ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

– просп. Соборности (когда будет установлено распределительное транспортное ограждение).

Данное ограничение скорости будет действовать в период с 1 апреля до 1 ноября.

P.S. Нет, это НЕ первоапрельская шутка