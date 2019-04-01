С сегодняшнего дня на некоторых киевских улицах разрешенная скорость движения увеличилась с 50 до 80 км/час. Учитывая то, что штрафы сотрудники полиции выписывают за превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч, это означает, что водители могут разогнаться до 100 км/ч и не быть оштрафованными.
Еще в прошлом году, с помощью патрульной полиции, КГГА был определен перечень улиц, где при сохранении уровня безопасности возможно двигаться быстрее. А именно: ограничение скорости движения не “50”, а “80” км/час.
Читайте также: Растаможка "євроблях" прекратилось: чего ждут их владельцы?
Перечень участков, где будет действовать ограничение скорости 80 км/ч, был утвержден на пленарном заседании КГГА.
Итак, в перечень вошли 17 участков:
– просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до
ул. Чернобыльской);
– Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения
с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной к Минскому
проспекту);
– ул. Городская (от ул. Стеценко к Гостомельскому шоссе) (когда будет проведен капитальный ремонт проезжей части);
– Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);
– Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы м. Киева);
– просп. Бандеры (от просп. Оболонского к Московскому мосту);
– просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
– ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до
ул. Электриков);
– Надднепрянское шоссе;
– Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
– Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);
– ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко к Южному мосту);
– просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской
площади);
– просп. Броварской (от просп. Освободителей к ул. Братиславской и
от вул. Киото до окончания населенного пункта “Киев”) (когда будет проведен капитальный ремонт проезжей части);
– бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
– ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
– просп. Соборности (когда будет установлено распределительное транспортное ограждение).
Данное ограничение скорости будет действовать в период с 1 апреля до 1 ноября.
P.S. Нет, это НЕ первоапрельская шутка