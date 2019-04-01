Весна началась ростом спроса на новые автомобили. Правда, увеличение не очень существенное даже в процентах, а учитывая объем рынка, его вряд ли можно считать хорошим результатом.

В марте украинцы зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Таким образом, по сравнению с прошлым годом, мартовский спрос на новые авто в Украине вырос на 8 процентов.

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Самой популярной маркой месяца стала Renault. На протяжении марта свои первые регистрационные номера получили 1022 машины этой французской марки. Свой результат годичной давности Рено улучшила на 66 процентов.

Второй показатель в Toyota, которая потеряла от своего прошлогоднего результата 7%, реализовав в марте 835 машин. На третьем месте KIA – 710 регистраций, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Skoda заняла четвертую позицию с показателем 589 авто и 37-процентным ростом относительно прошлого года. Замыкает пятерку лидеров Nissan – 567 авто (+28%).

Также в ТОП-10 мартовского рынка вошли: Volkswagen – 476 шт. (-43%); Hyundai – 422 шт. (+0,5%); Mazda – 268 шт. (+18%); BMW – 259 шт. (+47%); Suzuki – 240 шт. (+52%). Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage, на котором свой выбор остановили 549 покупателей.

Напомним, что в прошлом 2018 году один новый автомобиль приходился на 512 жителей. В соседней России новый автомобиль смог приобрести один из 82 ее жителей. В среднем по ЕС этот показатель 34. А в США 16. Более подробная информация доступна по этой ссылке.