За місяць було виготовлено всього 4 вантажівки та 88 автобусів.

Загальна кількість транспортних засобів, випущених в Україні в березні 2019 року, становила 534 одиниці. Таким чином, від свого березневого результату річної давності український автопром відстав на 30,9 відсотків.

Легковий підрозділ національного автопрому закінчив місяць падінням більш ніж на третину відносно березня 2018 року – 442 шт.. А вся статистика по легкових автомобілях знову була сформована тільки великовузлового складанням на закарпатському підприємстві «Єврокар».

Читайте також: Skoda не будуватиме в Україні свій завод

Березневе виробництво вантажних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) склало всього 4 одиниці, що в 7 разів менше ніж роком раніше.

У той же час, автобусне виробництво зросло на 42%, до 88 шт.

Всього з початку року в Україні було виготовлено 1741 од. автотранспортних засобів або на 15,6% менше, ніж за перший квартал минулого року.

Легкових автомобілів – 1508 шт. (-14,7%), комерційних – 14 шт. (-85,3%), автобусів – 219 шт. (+9%).

Нагадаємо, які авто купують в Україні юрособи.