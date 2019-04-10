За месяц было изготовлено всего 4 грузовика и 88 автобусов.

Общее количество транспортных средств, выпущенных в Украине в марте 2019 года, составило 534 единицы. Таким образом, от своего мартовского результата годичной давности украинский автопром отстал на 30,9 процентов.

Легковое подразделение национального автопрома закончило месяц падением более чем на треть относительно марта 2018 года – 442 шт. А вся статистика по легковым автомобилям снова была сформирована только крупноузловой сборкой на закарпатском предприятии “Еврокар”.

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Мартовское производство грузовых автомобилей (без учета Автокраза, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составило всего 4 единицы, что в 7 раз меньше, чем годом ранее.

В то же время, автобусное производство выросло на 42%, до 88 шт.

Всего с начала года в Украине было изготовлено 1741 ед. автотранспортных средств или на 15,6% меньше, чем за первый квартал прошлого года.

Легковых автомобилей – 1508 шт. (-14,7%), коммерческих – 14 шт. (-85,3%), автобусов – 219 шт. (+9%).

Напомним, какие авто покупают в Украине юрлица.