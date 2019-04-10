Вітчизняні компанії придбали у першому кварталі 2019 року 5,6 тис. нових легкових автомобілів.

Корпоративні клієнти охопили 31% ринку нових авто, повідомляє Укравтопром.

Найчастіше з січня по березень на юросіб оформлялися автомобілі марки Renault – 1333 шт.

Найпопулярнішим автомобілем цієї французької марки у корпоративних клієнтів був Renault Duster, в його заліку 703 реєстрації за три місяці.

Другою за кількістю продажів юридичним особам стала японська марка Toyota з квартальним результатом 793 машини, кожною п’ятою з яких була Toyota Camry.

На третьому місці Skoda – 727 шт. Лідером корпоративних продажів у Шкоди стала модель Skoda Octavia – 308 шт.

Також до десятки найпопулярніших брендів у юр.лиц за підсумками першого кварталу 2019 року стали: Volkswagen – 559 шт.; Hyundai – 201 шт.; Nissan – 191 шт.; Audi – 169 шт.; Peugeot – 158 шт.; BMW – 152 шт.; KIA – 145 шт.

Нагадаємо, що в березні український авторинок виріс на 8%.