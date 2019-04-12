В автосалонах украинцы голосуют собственными кошельками, когда покупают новые автомобили. Как распределились предпочтения наших соотечественников за первый квартал 2019 года?

В первом квартале в Украине было реализовано и зарегистрировано 18,3 тыс. новых легковых автомобилей. Чаще всего покупали корейский кроссовер KIA Sportage, который выбрали своими деньгами 1169 покупателей.

Вторым по количеству реализованных экземпляров стал еще один компактный SUV – Renault Duster, в его зачете 1151 регистраций за три месяца.

Еще один кроссовер – Toyota RAV-4 стал третьим в общеукраинском рейтинге рынка новых легковых автомобилей с результатом 793 автомобиля.

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Однако в каждом регионе Украины был свой лидер, выбираемый чаще всего.

В частности, бестселлер украинского рынка KIA Sportage одержал победу сразу в десяти областях: Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Харьковской и Херсонской.

Renault Duster также возглавил рейтинги десяти областей: Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской.

В двух областях – Тернопольской и Черновицкой победил кроссовер Toyota RAV-4.

Интересно, что "богатая" столица "проголосовала" за бюджетный Renault Logan – один из самых дешевых новых автомобилей на рынке. Для сравнения: в общеукраинском рейтинге эта модель заняла четвертое место с результатом 755 шт. Возможно, такой результат автомобиль показал из-за закупки киевскими фирмами машин для собственных офисов.

В Закарпатской области больше всего симпатий досталось автомобилю, сборка которого осуществляется под Ужгородом – Skoda Octavia. В национальном рейтинге "Октавия" с объемом реализации в 499 автомобилей расположена на седьмом месте.

Выбором, который выбивается из общего тренда, отличилась Волынская область, где наибольшим спросом в первом квартале пользовался автомобиль Peugeot 301, который занимает на украинском рынке новых легковых автомобилей только 33 место с 143 регистрациями.

Напомним, что в марте украинский авторынок вырос на 8%.