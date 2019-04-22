Вчора, о 23:50 на перехресті вулиць Хрещатик та Михайлівська екіпаж патрульної поліції відпрацьовував виклик “Хуліганство”. Поки патрульні спілкувались з дебоширами у них викрали службовий автомобіль.

Прибувши на виклик, патрульні почали розбиратися в ситуації та встановлювати подробиці події. У цей час до службового автомобіля Toyota Prius раптово підбіг невідомий чоловік та сів за кермо службового авто. Далі різко натиснувши на педаль газу чоловік розпочав рух, при цьому збив патрульну поліцейську, яка намагалася його зупинити, та здійснив викрадення службового авто.

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Через деякий час, в ході організованих заходів по переслідуванню, на Залізничному шосе, 7, викрадений службовий автомобіль було заблоковано та зупинено екіпажами патрульної поліції, зловмисника затримано згідно зі ст. 208 КПК.

На місці працювала слідчо-оперативна група.Патрульну шпиталізовано до лікарні з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Її стан оцінюється як задовільний. Департаментом патрульної поліції проводиться перевірка.