Вчера, в 23:50 на перекрестке улиц Крещатик и Михайловская экипаж патрульной полиции отрабатывал вызов “Хулиганство”. Пока патрульные общались с дебоширами у них похитили служебный автомобиль.

Прибыв на вызов, патрульные начали разбираться в ситуации и устанавливать подробности произошедшего. В это время к служебному автомобилю Toyota Prius внезапно подбежал неизвестный мужчина и сел за руль служебного авто. Далее резко нажав на педаль газа мужчина начал движение, при этом сбил патрульную полицейскую, которая пыталась его остановить, и совершил угон служебного авто.

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Через некоторое время, в ходе организованных мероприятий по преследованию, на Железнодорожном шоссе, 7, угнанный служебный автомобиль был заблокирован и остановлен экипажами патрульной полиции, злоумышленник задержан согласно ст. 208 УПК.

На месте работала следственно-оперативная группа. Патрульная госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Департаментом патрульной полиции проводится проверка.