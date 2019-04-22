В воскресенье Шулявский путепровод над проспектом Победы в Киеве полностью демонтировали. Осталось еще перекрытие со стороны улицы Довженко.

Как и обещали дорожники, за прошедшую неделю они полностью демонтировали старые аварийные перекрытия Шулявского путепровода над проспектом Победы. При этом полностью движение над главной артерией столицы удалось не перекрывать. На время демонтажа сначала перекрыли полосу в направлении центра, а затем – из центра. При этом по две полосы в обе стороны всегда были открыты. Пробки были, но не очень значительные.

Теперь дорожники должны демонтировать часть моста возле здания метро со стороны улицы Довженко, а также готовить основу для плит перекрытия нового путепровода. Завершить основные работы должны до конца текущего года.

Напомним важнейшие правила дорожного движения для мопедов (скутеров).