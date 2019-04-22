В неділю Шулявський шляхопровід над проспектом Перемоги в Києві повністю демонтували. Залишилось ще перекриття зі сторони вулиці Довженка.

Як і обіцяли дорожники, за минулий тиждень вони повністю демонтували старі аварійні перекриття Шулявського шляхопроводу над проспектом Перемоги. При цьому повністю рух над головною артерією столиці вдалося не перекривати. На час демонтажу спочатку перекрили смугу в напрямку центру, а потім – з центру. При цьому по дві смуги в обидві сторони завжди були відкриті. Затори були, однак не дуже значні.

Тепер дорожники мають демонтувати частину мосту біля будівлі метро зі сторони вулиці Довженка, а також готувати основу для плит перекриття нового шляхопроводу.

Завершити основні роботи мають до кінця поточного року.

Нагадаємо найважливіші правила дорожнього руху для мопедів (скутерів)..