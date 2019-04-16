Роботи ведуться лише з частковим перекриттям Проспекту Перемоги.

Починаючи з 13 квітня проводиться демонтаж плит перекриття Шулявського шляхопроводу в Києві над проїжджою частиною. Роботи мають завершитись до кінця поточного тижня.

Для проведення робіт перекривають одну смугу проспекту перемоги. Коли плиту знімуть, перекриють іншу. Після демонтажу почнуться роботи з встановлення нових опор та перекриттів. Закінчити роботи з будівництва нового шляхопроводу мають до кінця поточного року.

Фото: Фейсбук/Шулявський міст

Нагадаємо, як об’їжджати Шулявский міст в Києві.