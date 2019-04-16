Работы ведутся только с частичным перекрытием проспекта Победы.

Начиная с 13 апреля проводится демонтаж плит перекрытия Шулявского путепровода в Киеве над проезжей частью. Работы должны завершиться до конца текущей недели.

Для проведения работ перекрывают одну полосу проспекта победы. Когда плиту снимут, перекроют другую. После демонтажа начнутся работы по установке новых опор и перекрытий. Закончить работы по строительству нового путепровода должны до конца текущего года.

Фото: Фейсбук/Шулявский мост

Напомним, как объезжать Шулявский мост в Киеве.