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Я вже їздив на новому Citroen С5 Aircross дорогами Марокко. Там він сприймався дорогим та престижним автомобілем з дуже комфортною підвіскою. А от на київських дорогах відчуття вже інші. Певна річ, новий кросовер теж заінтригував українців. Однак трохи через інші причини.

Автор: Cергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков

Хоча кросовер С5 Aircross й створено на одній платформі з Peugeot 3008, та виглядає він зовсім по-іншому. Втім, не менш самобутньо. З одного боку він сприймається менш футуристичним, з іншого – робить акцент на високий стиль, яким славляться французи.

На мій погляд, "сітроенівці" вміло обіграли тему двоповерховості передка, де верхню частину з шевронами і світлодіодами відділено від нижньої секції з фарами і решіткою. А ще кросоверу дуже личить білий колір, на фоні якого класно виглядають червоні елементи в бампері, чи на "ейрбампах" на дверях.

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Загалом, в С5 Aircross дуже багато уваги приділили грі кольорів. Виробник каже, що він пропонує 30 варіантів комбінацій фарбування і найширші в сегменті можливості персоналізації. У нього навіть рейлінги на даху двокольорові.

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Підходимо з лінійкою

Останнім часом Citroen сконцентрувався на дизайні та комфорті. Однак до цієї машини на перше побачення треба йти із лінійкою. Бо дуже важко визначити, до якого класу належить С5 Aircross. Габарити у нього як у Kia Sportage, однак зовні цей французький SUV здається навіть більшим за Audi Q5. Цю візуальну міць та потужність я схильний приписувати успіху дизайнерів.

А от можливості багажного відділення – заслуга інженерів. Доступ до нього відкривають двері з електроприводом. Об'єм багажника середній у класі – 550 л, однак якщо відсунути три окремих крісла другого ряду, то багажник виросте до майже рекордних серед конкурентів 690 літрів. Мало? Можна повністю демонтувати крісла. Це круто, коли треба перевезти щось справді габаритне.

Ще одна особливість "Ейркросу" – його крісла, як би це дивно не звучало, працюють в дуеті з підвіскою в рамках концепції Citroen Advanced Comfort. Навіть матеріал крісел непростий. Верхній шар, точніше 15 мм – це спеціальна піна, яка краще приймає форму тіла і гасить вібрації.

Тому, сідаючи в них, ти ніби трішки провалюєшся, наче на дивані. Це дозволяє легше переносити далекі подорожі й покращує відчуття комфорту на розбитих дорогах. Не в останню чергу завдяки наявності в передніх сидіннях крутих масажерів. В них закладено кілька програм, які дозволяють окремо розминати різні частини спини. При цьому валики доволі жорсткі і ефективні, на відміну від пневматичних елементів, які використовувались раніше і не давали суттєвого ефекту. Та й взагалі, машина чудово пристосована для мандрів. Місця для ніг пасажирів на другому ряду вистачає, під ногами – пласка підлога, скляний дах дає відчуття насиченості повітрям.

В салоні "Ейркрос" робить акцент не на футуристичності, а на солідності. Дизайнери обіграли тему масивного центрального тунелю, в якому приховано величезний бокс в підлокітнику. Центральну консоль вінчає 12,3-дюймовий екран. На панелі приладів можна змінювати стиль графіки від стриманого мінімалістичного до футуристичного. В арсеналі C5 Aircross також – широкоформатна камера заднього огляду та система кругового огляду на 360 градусів, щоправда, якість картинки з камери могла би бути і кращою.

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Пливе чи літає?

Головним завданням київського тесту було перевірити, чи настільки ж вправно підвіска Citroen Progressive Hydraulic Cushions, так званий "килим-літак", впорається з українськими ямками. Бо з дрібними нерівностями доріг в Марокко Citroen розправлявся "на ура".

Ще під час презентації в Марракеші маркетологи марки проводили паралелі з легендарними моделями з минулого. Адже у "Сітроена" легендарна історія – в ній є моделі, які просто "пливли" над розбитими дорогами. Варто згадати DS чи навіть Хantia. Але нова підвіска із прогресивними гідравлічними буферами (Citroen Progressive Hydraulic Cushions), які фактично гасять удари на стисканні і відбої – це зовсім не те ж саме, що гідропневматика, яка була у згаданих моделей. Так от, "сітроенівці" кажуть, що на створення такої ходової їх надихнув досвід в ралі.

З технічної точки зору це амортизатори, у яких є додаткові гідроклапани, котрі відкриваються в певних режимах, змінюючи жорсткість. Таке рішення допомагає вберегти підвіску від пробою. “Сітроен” вже використовує цю технологію у хетчбека C4 Cactus. На рівному асфальті ти відчуваєш, як кузов м'яко розгойдується на хвилях, але виїхавши на розбитий асфальт, розумієш, що такі амортизатори дають непоганий ефект.

Втім, схоже, що така ходова не всесильна. Вона на диво гарно може впоратися з хвилями на асфальті та дрібними дорожніми дефектами, але на великих ямках і горбочках підвісці не вистачає енергоємності. Думаю, що на колесах меншого розміру, а тестовий C5 Aircross було взуто у 18-дюймові диски, кросовер їде трохи м’якше. Тому вираз "найкомфортніший кросовер у класі" буде актуальнішим про машину на менших колісних дисках.

З іншого боку, мушу визнати, що для далеких подорожей така ходова пристосована дуже круто і долати сотні кілометрів в цій машині – справжнє задоволення. Не в останню чергу і через класну звукоізоляцію, включаючи двошарове ламіноване лобове скло.

Чудовий дует

Проте навіть більше, ніж підвіска, мені сподобався дует мотора і коробки передач. На сьогоднішній день дволітровий дизель BlueHDI на 180 сил – це головна зброя концерну PSA. Він настільки ж тяговитий, як колись трилітрові бензиновики, але й економічний, як малолітражка. Це приємний двигун, який легко набирає хід, "сотню" робить за 9,4 секунди. У нього велетенський запас тяги – аж 400 номів. Усю цю силу невимушено перекидає на колеса новий автомат на 8 передач, який можна трохи поквапити за допомогою кнопки Sport.

Завдяки злагодженій роботі силового агрегату Citroen С5 Aircross невимушено вистрибує на обгони довжелезних фур, легко тримає темп 150-160, і при цьому на одному баку здатен долати під тисячу кілометрів. З моїм темпераментним стилем їзди машина вкладалася трохи менше ніж у сім літрів на сотню. Але, якщо вірити технічним характеристикам, в середньому мотор здатен спалювати до 5 літрів на сотню. Як на мене, чудова альтернатива коротким авіаперельотам.

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Для любителів риболовлі чи вилазок на серйозне бездоріжжя є у цього "Сітроена" невеличкий недолік – С5 Aircross буває виключно передньоприводним. Щоправда, виробник пропонує оригінальне рішення, яке певним чином компенсує відсутність 4х4. Мова йде про систему Grip Control, яка знайома нам за іншими моделями концерну. В нашому Citroen вона дає можливість обрати з-поміж чотирьох режимів налаштування системи контролю тяги: “Пісок”, All Road, “Сніг” та ESP OFF.

Спробувавши усі режими за межами асфальту, я дійшов висновку, що з допомогою просунутої електроніки C5 Aircross проїжджає далі, аніж без неї, але в глибокий пісок чи сніг краще не лізти. Особливо на звичайних асфальтових шинах. Складні ділянки більш розумно об'їхати. А от міські бордюри завдяки непоганому кліренсу у 18 см наш Сitroen долає легко.

Зрозуміло, що топову комплектацію “килима-літака” щедро оснащено. Він здатен попереджати про зіткнення і автоматично гальмувати в міському трафіку, самостійно триматися в межах своєї смуги, розпізнавати дорожні знаки та моніторити сліпі зони в дзеркалах. А що вразило в переліку опцій мого відеооператора – це наявність камери, вмонтованої в корпусі внутрішнього дзеркала, яка робить фото і записує відео, які ви можете викладати у соцмережах. Крім цього вона ж виконує і роль відеореєстартора у разі ДТП. Плюс у кросовера є бездротова зарядка для мобільного і величезний скляний панорамний дах.

Приємний сюрприз чекає під час знайомства із прайс-листами моделі. C5 Aircross допоки що єдиний Сitroen, який має дизель на 180 сил. Дуже приємна і вартість цього європейського кросовера – за базовий варіант Live з турбобензиновиком 1.6 на 165 сил просять 697 700 грн. І хоча цей двигун слабший за той, що був у нас неа тесті, однак титули "Найкомфортніший в сегменті", "Напросторіший в класі" і "З найширшими можливостями персоналізації" у С5 Aircross і справді не забереш з будь-яким силовим агрегатом.

Більше інформації про Citroen C5 Aircross – за посиланням.