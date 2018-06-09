12:21, сьогодні

Як працює інноваційна підвіска та надм’які сидіння оновленого Citroen C4 Cactus, ми перевіряли на українських дорогах, трасах та сільських вулицях Черкаської та Київської областей.

Журналісти "Авто24" вже тестували оновлений Citroen C4 Cactus у Франції, тому дізнались про нього майже все. Не вистачало найголовнішого – випробувати новинку в Україні. Для цього ми зробили виїзний тест-драйв у півтисячі кілометрів дорогами різної якості – від хороших до найгірших.

Маршрут на всі смаки

Наш маршрут на оновленому хетчбекові Citroen C4 Cactus пролягав з Києва у Канів, а назад - через лівий берег Дніпра.

Дорога в Канів досить непогана, тому для випробування довелося пошукати щось гірше. Ми заїхали в навколишні села, де площа ям була більшою за площу асфальтового покриття. Середня швидкість там не перевищувала 20 км/год. Далі переїхали на лівий берег Дніпра, де випробували підвіску на бетонній дорозі з жорсткими стиками.

Назад, по дорозі в столицю, переїжджали велику кількість "лежачих поліцейських" в Переяславі-Хмельницькому. Потім були напівпорожні дороги регіонального значення, знову "бетонка" на дамбі Київського водосховища та "автобан" Київ-Бориспіль.

Знайомий дует

На українському тест-драйві була доступна лише одна версія хетчбека Citroen C4 Cactus – саме така, яка наразі пропонується українським споживачам. Це модель зі 100-сильним дизелем 1,6 BlueHDI та 6-ступеневою роботизовано коробкою передач. Інші варіанти теж будуть доступні українцям, але пізніше.

Цей тандем двигуна та коробки давно відомий за іншими моделями марки. Силовий агрегат оптимальний для міської їзди – дозволяє достатньо швидко прискорюватись та споживає небагато палива. Наприклад, за час нашого тесту витрата дизпалива становила 5,2 літри на 100 км.

Так, плавність перемикання передач "робота" при різкому прискоренні залишає бажати кращого. Втім, водії, які освоїли керування автомобілем з роботом, не відчувають особливих проблем: при обгонах та випередженнях попутного транспорту вони завчасно перемикають на дві передачі вниз підкермовими пелюстками.

Водночас Citroen вже заявив про майбутній перехід від роботизованих коробок передач на користь традиційних "автоматів". Це відбудеться поступово – нові силові агрегати будуть встановлюватися на наступні моделі французьких авто та нові модифікації теперішніх.

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Випробовуємо "килим-літак"

Новий Citroen C4 Cactus, за задумом виробника, має встановити нові стандарти плавності ходу та комфорту серед хетчбеків С-класу. Для цього Citroen встановив в "Кактус" одразу кілька інноваційних технологій під загальною назвою "покращений комфорт" (Citroën Advanced Comfort).

Головна – підвіска "гідравлічна подушка" (Progressive Hydraulic Cushions). Ні, це не та гідравлічна підвіска, яку свого часу ставили на "Сітроени". В даному випадку це особлива конструкція амортизаторів, здатна м’яко поглинати жорсткі нерівності. В процесі роботи над нею інженери французької марки отримали 20 патентів. Однак по суті принцип роботи нової підвіски досить простий.

На кожному краю амортизатора встановлений гідравлічний відбійник. Завдяки йому при різкому ударі через значну нерівність на дорозі сила удару гаситься, розсіюється. Тому на кузов поштовх майже не передається. На практиці це особливо помітно при проїзді "лежачих поліцейських". Переїзд через гумову поперечну перешкоду проходить м’яко, без відчутного поштовху та звуку. Звичайно, якщо передчасно знизити швидкість – на повному ходу навіть така система не спроможна загасити удар.

Також важко "пробити" підвіску, коли проїжджаєш глибокі ями. Нам "вдалось" це зробити лише тоді, коли гальмуєш прямо у вибоїні. Однак так робити не треба!

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М’яко та комфортно йде новий Citroen C4 Cactus на розбитій дорозі, якими є більшість в нашій країні. При цьому він добре тримає дорогу, підтримувати курс поворотом керма не потрібно. А на великих швидкостях дійсно відчувається ефект "килима-літака", коли машина ніби летить над дорогою. Для водіїв, котрі полюбляють активний драйв, така поведінка машини може здатись малопрогнозованою. Однак пасажирам комфортно – вони не відчувають дискомфорту.

Українські Citroen C4 Cactus мають на 1 см більший кліренс за європейські версії, а також металевий захист двигуна.

Дрібниць у комфорті не буває

Значний внесок у комфортність "Кактуса" вносить покращена шумоізоляція салону. Окрім збільшеної кількості ізоляційних матеріалів, у Citroen C4 Cactus потовщене багатошарове вітрове скло, стало більше ущільнювачів дверей та кришки багажника, покращили фіксацію задніх вікон. Звук від коліс, дороги та вітру мінімальний і не відволікає пасажирів від тихої розмови.

За підвищений комфорт всіх "мешканців" C4 Cactus також відповідають крісла з технологією "покращений комфорт" (Advanced Comfort). На передньому ряду вони тепер окремі, а не суцільні, як у дорестайлінговому "Кактусі". Однак форма цих крісел все одно більше нагадує домашній диван, аніж автомобільні сидіння, які охоплюють тіло зі всіх боків.

Сидіння широкі, і це має сподобатися великим людям. Обивка м’яка, тому навіть в шортах сідати на них приємно. Нова технологія полягає у додатковому шарі спеціальної піни – більш щільної посередині та м’якої – по боках. Окрім того, вона не дає кріслу просідати з часом.

Чесно кажучи, зручно розміститись на водійському сидінні вдалось не одразу. Воно має багато регулювань – за висотою, бічної підтримки, та й виліт керма регулюється. Однак після остаточних налаштувань під час довгої дороги ніхто не поскаржився на біль в спині чи навіть не змінював регулювання. А це значить, що ергономіка на висоті.

Немов для наших доріг!

Не знаю, чи хотіли інженери "Сітроену" при проектуванні нового C4 Cactus догодити українцям з їх поганими дорогами, однак це їм вдалось. Для тих, хто цінує в автомобілі комфорт та плавність ходу, новий винахід французів виявився на часі. І нехай оновлений "Кактус" позбувся визначення "кросовер", та на поганих дорогах він дасть фору багатьом SUV.

Citroen C4 Cactus МОТОР Дизельний 4-циліндровий, турбо, робочий об’єм 1560 см3, потужність 100 к.с. при 3750 об/хв., обертальний момент 254 Нм при 1750 об/хв. Екологічний стандарт Євро 6.1 ТРАНСМІСІЯ Передній привід, 6-швидкісна роботизована коробка передач КУЗОВ Хетчбек, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4170/1714/1480 мм, база 2595 мм, споряджена маса 1155 кг, корисне навантаження 535 кг, об’єм багажника 348/358 л, об’єм бака 45 л ПІДВІСКА Незалежна МакФерсон/напівзалежна. Шини: 205/50R 17 ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальна швидкість 184 км/ч. Розгін до 100 км/год за 11,5 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 4,5/3,5/3,9 л/100 км ЦІНА Від 537 тис. грн.

Нагадаємо, що Citroen офіційно представив європейську версію нового C5 Aircross.