Новинка буде доступна в Україні з єдиним дизельним двигуном потужністю 100 к. с.

Новий Хетчбек CITROЕN C4 Cactus отримав українську ціну і вже доступний для замовлення. Новинка відрізняється не тільки новим дизайном, але і комфортом нового рівня, завдяки підвісці з прогресивною гідравлічною системою поглинання коливань Progressive Hydraulic Cushions (PHC) і сидінням підвищеного комфорту Advanced Comfort. Також Новий C4 Cactus Хетчбек отримав новий 100-сильний дизельний мотор, ще ширший набір систем допомоги водієві і безліч інших переваг.

Для України Новий CITROЕN C4 Cactus Хетчбек пропонується з турбодизельним мотором 1,6 BlueHDI 100 к. с. та системою стоп-старт, який йде в парі з 6-ступінчастою РКПП (автоматичний режим роботи плюс підрульові пелюстки вибору передач). Автомобіль доступний в двох комплектаціях – середньої FEEL і максимальної SHINE.

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Комплектація FEEL включає в себе широкий клімат-контроль, круїз-контроль, сенсорний 7-дюймовий екран з функціями Bluetooth, Android Auto і Apple Carplay, 6 подушок безпеки, систему ESP, датчик дощу і світла та ін. Дана комплектація вже адаптована для країн з поганими дорогами і холодним кліматом за допомогою необхідного устаткування: електродзеркал з підігрівом, підігріву передніх сидінь, металевого захисту двигуна і комфортної підвіски з прогресивною гідравлічною системою поглинання коливань Progressive Hydraulic Cushions. Ціна цієї версії стартує від 537 000 грн.

У комплектацію SHINE включено пакет "City Camera Plus" (передній і задній парктронік + камера заднього виду), легкосплавні диски R16, електродзеркала, що складаються, тоноване заднє скло та ін. Ціна версії SHINE становить 565 900 грн.

Новий CITROЕN C4 Cactus Хетчбек вже доступний українським покупцям для попереднього замовлення.

Скоро читайте тест-драйв нового CITROЁN C4 Cactus на Авто24!

Нагадаємо, що в Україні розпочалися продажі відразу двох нових моделей Citroen.