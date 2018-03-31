Новий компактний кросовер Citroen C3 Aircross та міський хетчбек А-класу С1 представили в дилерських центрах французького бренду в Україні.

31 березня в дилерських центрах Citroen пройшли "дні відкритих дверей", де одночасно були презентовані нові моделі Citroen C3 Aircross та Citroen С1. Потенційні покупці та прихильники марки змогли першими пройти тест-драйви цих моделей, дізнатись про інновації бренду, особливості конструкції та комплектацій, прийняти участь у вікторині та виграти призи.

Новий кросовер Citroen C3 Aircross прийшов на заміну мінівену C3 Picasso, однак його дизайн виконаний в стилі концепт-кару CITROЁN C-Aircross та останній моделей бренду. Дві пари фар головного світла, високий капот з продовженням "шевронів", масивний бампер, задні вікна в стилі "жалюзі" - ці дизайнерські елементи образу привертають увагу та виділяють новий Citroen в потоці однакових автомобілей.

Належність до модного сьогодні сегменту SUV новинка підтверджує завдяки збільшеному до 175 мм кліренсу, пластиковому обвісу, допомозі спуску з гори та підняття на неї, а також та системі Grip Control, яка змінює режими руху в залежності від покриття.

CITROЁN C-Aircross представлений лише з переднім приводом, що для сучасного міського кросовера на сьогодні є нормою. У новинки – на вибір два бензинових турбодвигуни об’ємом 1,2 потужністю 82 та 110 к.с. Для потужнішого двигуна пропонується 6-ступінчата автоматична коробка передач зі спортивним та зимовим режимами. А от для 92-сильного дизеля та менш потужного бензинового – поки що лише 5-ступінчата "механіка".

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Вартість нового CITROЁN C-Aircross починається з 456 тис. грн. в найпростішій комплектації. Найбільш "упакована" комплектація з "автоматом" та 110-сильним двигуном коштує 591,2 тис. грн.

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Найменший з-поміж "Сітроенів" компактний хетчбек С1 має в довжину всього 3,45 м, тому здатен поміститися на будь-якій парковці. Цей невеличкий, однак дуже стильний автомобіль яскраво виглядає як зовні, та і в середині.Він може бути як три-, так і п’ятидверним, а об’єм багажника можна змінювати від 196 до 780 л (при складених задніх сидіннях)!

Citroen C1 оснащується літровим 68-сильним двигуном та механічною чи роботизованою коробкою передач. Такий силовий агрегат дозволяє споживати всього 4,1 л на 100 км шляху в змішаному циклі. Citroen C1 коштує від 317 тис. грн. за тридверну версію з МКП та 331,5 тис. грн. – з "роботом".

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