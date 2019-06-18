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Я уже ездил на новом Citroen С5 Aircross по дорогам Марокко. Там он воспринимался дорогим и престижным автомобилем с очень комфортной подвеской. А вот на киевских дорогах ощущения уже другие. Конечно, новый кроссовер тоже заинтриговал украинцев. Однако немного по другим причинам.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Андрей Яцуляк

Хотя кроссовер С5 Aircross и создан на одной платформе с Peugeot 3008, но выглядит он совсем по-другому. Отнюдь не менее самобытно. С одной стороны Citroen воспринимается менее футуристическим, с другой – делает акцент на высокий стиль, которым славятся французы.

На мой взгляд, "ситроеновцы" умело обыграли тему двухэтажности передка, где верхняя часть с шевронами и светодиодами отделена от нижней секции с фарами и решеткой. А еще кроссоверу очень идет белый цвет, на фоне которого классно выглядят красные элементы в бампере, или на "эйрбампах" на дверях.

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В С5 Aircross очень много внимания уделили игре цветов. Производитель говорит, что потребителю предложено 30 вариантов комбинаций окраски и широкие в сегменте возможности персонализации. У него даже рейлинги на крыше двухцветные.

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Подходим с линейкой

В последнее время Citroen сконцентрировался на дизайне и комфорте. Однако к этой машине на первое свидание надо идти с линейкой. Потому что очень трудно определить, к какому классу относится С5 Aircross. Габариты у него как у Kia Sportage, однако внешне этот французский SUV кажется даже большим, чем Audi Q5. Эту визуальную мощь я склонен приписывать успеху дизайнеров.

А вот возможности багажного отделения – заслуга инженеров. Доступ к нему открывают двери с электроприводом. Объем багажника средний в классе – 550 л, однако если отодвинуть три отдельных кресла второго ряда, то багажник вырастет до почти рекордных среди конкурентов 690 литров. Мало? Можно полностью демонтировать кресла. Это круто, когда надо перевезти что-то действительно габаритное.

Еще одна особенность "Эйркроса" – его кресла, как бы это странно не звучало, работают в дуэте с подвеской в ​​рамках концепции Citroen Advanced Comfort. Даже материал кресел непростой. Верхний слой, точнее 15 мм – это специальная пена, которая лучше принимает форму тела и гасит вибрации.

Поэтому, садясь в них, ты будто немного проваливаешься, как на диване. Это позволяет легче переносить дальние путешествия и улучшает ощущение комфорта на разбитых дорогах. Не в последнюю очередь благодаря наличию в передних сиденьях крутых массажеров. В них заложено несколько программ, которые позволяют отдельно разминать различные части спины. При этом валики довольно жесткие и эффективные, в отличие от пневматических элементов, которые использовались ранее и не давали существенного эффекта. Да и вообще, машина прекрасно приспособлена для путешествий. Места для ног пассажиров на втором ряду хватает, под ногами – плоский пол, стеклянная крыша дает ощущение насыщенности воздухом.

В салоне "Эйркрос" делает акцент не на футуристичность, а на солидность. Дизайнеры обыграли тему массивного центрального тоннеля, в котором скрыт огромный бокс в подлокотнике. Центральную консоль венчает 12,3-дюймовый экран. На панели приборов можно менять стиль графики от сдержанного минималистичного до футуристического. В арсенале C5 Aircross также – широкоформатная камера заднего обзора и система кругового обзора на 360 градусов, правда, качество картинки с камеры могло бы быть и лучше.

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Плывет или летает?

Главной задачей киевского теста было проверить, столь же умело подвеска Progressive Hydraulic Cushions, которую французы называют "ковер-самолет", справится с украинскими ямками. Потому что с мелкими неровностями дорог в Марокко Citroen расправлялся "на ура".

Еще во время презентации в Марракеше маркетологи марки проводили параллели с легендарными моделями из прошлого. Ведь у "Ситроена" легендарная история – в ней есть модели, которые просто "плыли" над разбитыми дорогами. Стоит вспомнить DS или даже Хantia. Но новая подвеска с прогрессивными гидравлическими буферами (Progressive Hydraulic Cushions), фактически гасит удары на сжатии и отбое – это совсем не то же самое, что гидропневматика, которая была в упомянутых моделях. Так вот, "ситроеновцы" говорят, что на создание такой ходовой их вдохновил опыт в ралли.

С технической точки зрения это амортизаторы, в которых есть дополнительные гидроклапаны, которые открываются в определенных режимах, изменяя жесткость. Такое решение помогает уберечь подвеску от пробоя. "Ситроен" уже использует эту технологию на хэтчбеке C4 Cactus. На ровном асфальте ты чувствуешь, как кузов мягко раскачивается на волнах, но выехав на разбитый асфальт, понимаешь, что такие амортизаторы дают неплохой эффект.

Впрочем, похоже, что такая ходовая не всесильна. Она удивительно хорошо справляется с волнами на асфальте и мелкими дорожными дефектами, но на больших ямках и бугорках подвеске не хватает энергоемкости. Думаю, что на колесах меньшего размера, а тестовый C5 Aircross был обут в 18-дюймовые диски, кроссовер едет немного мягче. Поэтому выражение "наиболее комфортный кроссовер в классе", по всей видимости, будет актуальным о машине на меньших колесных дисках.

С другой стороны, нельзя не признать, что для дальних путешествий такая ходовая приспособлена очень круто и преодолевать сотни километров в этой машине – настоящее удовольствие. Не в последнюю очередь и из-за классной звукоизоляции, включая двухслойное ламинированное лобовое стекло.

Замечательный дуэт

Однако даже больше, чем подвеска, мне понравился дуэт мотора и коробки передач. На сегодняшний день двухлитровый дизель BlueHDI на 180 сил – это главное оружие концерна PSA. Он столь же тяговитый, как когда-то трехлитровые бензиновики, но и экономический, как малолитражка. Это приятный двигатель, который легко набирает ход, “сотню” делает за 8,6 секунды. У него огромный запас тяги – до 400 номов. Всю эту силу непринужденно перебрасывает на колеса новый автомат на 8 передач, который можно немного поторопить с помощью кнопки Sport.

Благодаря слаженной работе силового агрегата Citroen С5 Aircross непринужденно выпрыгивает на обгоны длинных фур, легко держит темп 150-160, и при этом на одном баке способен преодолевать под тысячу километров. С моим темпераментным стилем езды машина укладывалась чуть меньше чем в семь литров на сотню. Но, если верить техническим характеристикам, в среднем мотор способен сжигать до 5 литров на сотню. Как по мне, прекрасная альтернатива коротким авиаперелетам.

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Для любителей рыбалки или вылазок на природу у этого “Ситроена” небольшой недостаток – С5 Aircross бывает исключительно переднеприводным. Правда, производитель предлагает оригинальное решение, которое определенным образом компенсирует отсутствие 4х4. Речь идет о системе Grip Control, которая знакома нам по другим моделям концерна. В нашем Citroen она дает возможность выбрать среди четырех режимов настройки системы контроля тяги: “Песок”, All Road, “Снег” и ESP OFF.

Попробовав все режимы за пределами асфальта, я пришел к выводу, что с помощью продвинутой электроники C5 Aircross проезжает дальше, чем без нее, но в глубокий песок или снег лучше не лезть. Особенно на обычных асфальтовых шинах. Сложные участки более разумно будет объехать. А вот городские бордюры благодаря клиренсу в 18 см наш Сitroen преодолевает с легкостью.

Понятно, что топовая комплектация "ковра-самолета" щедро оснащена. С5 Aircross способен предупреждать о столкновении и автоматически тормозить в городском трафике, самостоятельно держаться в пределах своей полосы, распознавать дорожные знаки и мониторить слепые зоны в зеркалах. А вот что особенно поразило в списке опций моего видеооператора – это наличие камеры, вмонтированной в корпусе внутреннего зеркала. Она делает фото и записывает видео, которые вы можете выкладывать в соцсетях. Кроме этого, она играет и роль видеореестартора в случае ДТП. Плюс у кроссовера есть беспроводная зарядка для мобильного и огромная стеклянная панорамная крыша.

Приятный сюрприз ждет во время знакомства с прайс-листами модели. C5 Aircross пока что единственный Сitroen, у которого есть возможность выбора дизеля на 180 сил. Очень приятная и стоимость этого европейского кроссовера – за базовый вариант Live с турбобензиновым мотором 1.6 л на 165 сил просят 697 700 грн. И хотя этот двигатель слабее того, который был у нас неа тесте, однако титулы "Самый комфортный в сегменте", "Самый просторный в классе" и "С широкими возможностями персонализации" у С5 Aircross действительно не заберешь с любым силовым агрегатом.

Больше информации о Citroen C5 Aircross – по ссылке.