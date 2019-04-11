Доступніший французький кросовер виявився не набагато слабкішим за британський SUV.

Експерти незалежної організації Euro NCAP провели краш-тести двох нових кросоверів. Обидва показали відмінні результати.

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За чотирма основними параметрами Range Rover Evoque набрав більше балів, ніж Aircross.

Захист водія і дорослого пасажира – 94%

Захист дитини у кріслі – 87%

Захист вразливих учасників руху – 72%

Системи забезпечення захисту – 73%



З недоліків моделі експерти виділили нестабільну роботу системи автономного екстреного гальмування, котра не завжди помічає велосипедистів, що рухаються напереріз автомобілю. Втім, ця система є допоміжною і на загальний рівень безпеки автомобіля майже не впливає.

Citroen C5 Aircross перевірили у двох виконаннях: стандартному та з опційним пакетом безпеки. У першому випадку результати виявились такими:

Захист водія і дорослого пасажира – 87%

Захист дитини у кріслі – 86%

Захист вразливих учасників руху – 58%

Системи забезпечення захисту – 75%

В числі недоліків такого виконання C5 Aircross – можливість травмування ніг водія і голови переднього пасажира при лобовому зіткненні та вразливість грудної клітини водія у разі бічного удару. Не ідеально працює і система екстреного автоматичного гальмування.



Та з пакетом додаткового оснащення системами забезпечення захисту Citroen C5 Aircross показав кращий результат:

Захист водія і дорослого пасажира – 89%

Захист дитини у кріслі – 86%

Захист вразливих учасників руху – 67%

Системи забезпечення захисту – 82%

Нарікання експертів у цьому випадку викликала знову ж таки система екстреного автоматичного гальмування, котра не помічає пішоходів, що вискакують на дорогу з-за припаркованих на узбіччі машин.

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