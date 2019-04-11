Доступный французский кроссовер оказался не намного слабее британского SUV.

Эксперты независимой организации Euro NCAP провели краш-тесты двух новых кроссоверов. Оба показали отличные результаты.

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По четырем основным параметрам Range Rover Evoque набрал больше баллов, чем Aircross.

Защита водителя и взрослого пассажира – 94%

Защита ребёнка в кресле – 87%

Защита уязвимых участников движения – 72%

Системы обеспечения защиты – 73%

Из недостатков модели эксперты выделили нестабильную работу системы автономного экстренного торможения, которая не всегда замечает велосипедистов, движущихся наперерез автомобилю. Впрочем, эта система является вспомогательной и на общий уровень безопасности автомобиля почти не влияет.

Citroen C5 Aircross проверили в двух исполнениях: стандартном и с опционным пакетом безопасности. В первом случае результаты оказались такими:

Защита водителя и взрослого пассажира – 87%

Защита ребёнка в кресле – 86%

Защита уязвимых участников движения – 58%

Системы обеспечения защиты – 75%

В числе недостатков такого исполнения Aircross C5 – возможность травмирования ног водителя и головы переднего пассажира при лобовом столкновении и уязвимость грудной клетки водителя в случае бокового удара. Не идеально работает и система экстренного автоматического торможения.

Но с пакетом дополнительного оснащения системами обеспечения защиты Citroen C5 Aircross показал лучший результат:

Защита водителя и взрослого пассажира – 89%

Защита ребёнка в кресле – 86%

Защита уязвимых участников движения – 67%

Системы обеспечения защиты – 82%

Претензии экспертов в этом случае вызвала опять же система экстренного автоматического торможения, которая не замечает пешеходов, выскакивающих на дорогу из-за припаркованных на обочине машин.

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