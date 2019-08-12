Міністерство внутрішніх справ ініціювало зміну порядку реєстрації, зняття з обліку та перереєстрації автомобілів. Як відомо, усе нове – добре забуте старе. Тому відомстві хочуть повернути старі порядки, які діяли до 2015 року, і зобов'язати всіх автолюбителів проходити додаткову перевірку.

Здійснювати її повинні будуть виключно експерти самого МВС. Проект відповідної постанови Кабміну днями був розміщений на сайті відомства.

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Чиновники, пояснюючи свої ініціативи, кажуть, що з 2015 року в Україні повноцінне дослідження номерів кузова і двигуна на предмет їх автентичності фактично не проводиться. Експерти МВС лише візуально їх оглядають, що, кажуть у відомстві, багатьма сприймається як альтернатива повноцінному дослідженню. Та й проводяться вони за заявою автовласника.

Все це разом з проблемами непідконтрольних територій і "евроблях", призвело до розгулу злочинців. Які "перебивають" номери на викрадених машинах, а потім продають їх нічого не підозрюють українцям.

Чиновники навіть наводять статистику: у 2016 році було вкрадено 12 188 автомобілів. Двома роками потому кількість викрадень скоротилося до 6 621. Але в 2011-му, коли діяло обов'язкова вимога проводити повноцінну експертизу, таких випадків зафіксували всього 4682.

З метою боротьби з цією напастю, чиновники і пропонують повернути обов'язкову процедуру експертного оцінювання справжності ідентифікаційних номерів авто. Виняток зроблять лише для машин, які реєструються вперше. Тобто куплені в автосалоні.

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Насправді ж повернення старої системи здорожчить процедуру реєстрації та перереєстрації автомобілів. Це в свою чергу може призвести до відновлення дуже популярних у минулі роки схем продажу авто "за дорученням" та "по техпаспорту".

Окрім цього є величезні корупційні ризики – наприклад, якщо в автомобілі був замінений двигун і його номер не співпадає з тим що присутній в базі МВС, власник змушений буде якось вирішувати цю ситуацію. Очевидно, що хабар буде запропонований у багатьох випадках.

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