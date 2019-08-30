Державне агентство автомобільних доріг України планує ввести систему збору оплат від великовантажного транспорту за проїзд по дорогах України.

Про це повідомив в. о. голови "Укравтодору" Славомір Новак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". "Потрібно прийняти закон, який врегулює питання цього збору. Нам вкрай необхідно ввести додаткове джерело дорожнього фонду. Існує європейський принцип: фури, особливо ті, які заробляють на перевезеннях, повинні більше платити за проїзд по дорогах", - сказав С. Новак.

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Він вважає, що введення збору буде серйозним законодавчою зміною для України, яке істотно поліпшить стан доріг в країні. Так, "Укравтодор" очікує прийняття Верховною Радою України нового закону про автоматичне вагогабаритні контролі на дорогах до кінця 2019 р.

Уточнюється, що в Україні автоматичні комплекси вагового контролю Weight-in-Motion (WiM, системи автоматичного зважування в русі) здійснюватимуть преселекторную роботу для інспекторів "Укртрансбезпеки" до прийняття закону, що дозволяє автоматичний вагогабаритні контроль на дорогах.

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