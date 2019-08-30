За офіційними даними Держстату Споживання палива в січні-липні поточного року зросло на 4%

Споживання бензинів і дизельного палива в січні-липні 2019 р склало 3 904,1 тис. т, що на 3,7% (на 138,7 тис. т) більше показника аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).

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Промислове використання ДП за цей період збільшилася на 9,7% - до 2387,2 тис. т. Промспоживання бензинів показало зниження (-3%) і склало 286,8 тис. т.

Роздрібна реалізація ДП через АЗС за сім місяців 2019 р знизилася на 5,2% - до 559,5 тис. т, продажі бензинів скоротилися на 4,7% - до 670,6 тис. т.

В цілому споживання бензину в Україні в січні-липні поточного року скоротилося на 4,2% - до 957,4 тис. т, а споживання ДП виросло на 6,5% - до 2946,7 тис. т.

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