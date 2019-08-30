По официальным данным Госстата потребление топлива в январе-июле текущего года выросло на 4%

Потребление бензинов и дизельного топлива в январе-июле 2019 г. составило 3 904,1 тыс. т, что на 3,7% (на 138,7 тыс. т) больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

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Промышленное использование ДТ за этот период увеличилось на 9,7% – до 2387,2 тыс. т. Промпотребление бензинов показало снижение (-3%) и составило 286,8 тыс. т.

Розничная реализация ДТ через АЗС за семь месяцев 2019 г. снизилась на 5,2% – до 559,5 тыс. т, продажи бензинов сократились на 4,7% – до 670,6 тыс. т.

В целом потребление бензина в Украине в январе-июле текущего года сократилось на 4,2% – до 957,4 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 6,5% – до 2946,7 тыс. т.

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