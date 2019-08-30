Правда, народные избранники проголосовали не за сам закон о введении в действие отсрочки штрафов за использование "евроблях", а лишь за поручение направить его на проработку в профильный комитет.

В сети уже распространяются сообщения о том, что Верховная Рада отсрочила штрафы за использование “евроблях”, но это не так. Народные депутаты лишь дали поручение профильному комитету проработать соответствующий законопроект. Голосование состоялось сегодня, в 0:40.

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Глава сообщества пользователей авто на иностранной регистрации уже поспешил поздравить своих сторонников с победой, но на самом деле был сделан лишь первый шаг, а результата пока нет. Сейчас на официальном сайте Верховной Рады есть информация о регистрации соответствующего законопроекта и о том, что его “поручено подготовить”. Даже самого текста документа на сайте Рады еще нет.

Очевидно, что законопроект может быть вынесен на голосование Верховной Рады только после его проработки в профильных комитетах. Поэтому пока драконовские штрафы (до 170 тыс грн) за использование автомобилей на иностранной регистрации остаются в силе.

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