В рамках действующего законодательства правоохранители могут выписывать штрафы водителям нерастаможенных машин на еврономерах, так как имеют доступ к таможенным базам.

Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова. "У полиции есть доступ к таможенным базам данных. Мое понимание – да", – сказал Нефедов, когда отвечал на вопрос о том, имеет ли право полиция не только останавливать авто на еврономерах, но и применять штрафы.

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По сети расходится фото постановления на 8500 гривен штрафа. Несмотря на отсутствие совместного приказа таможни и полиции, последние же начали штрафовать “евробляхи”.

В любом случае, закон начал работать, в кодексе об административных правонарушениях появились новые пункты – в конкретном случае, 8500 гривен штрафа за управление транспортным средством на иностранной регистрации, сроки ввоза которого превышены.

Однако, если санкции будут отсрочены с начала работы новой Рады, очень большая вероятность, что такие постановления будут отменены.

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