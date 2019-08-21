С 22 августа полиция имеет право останавливать и штрафовать водителей, которые пользуются автомобилями на иностранной регистрации. Для изменения этой нормы закона необходимо голосование Верховной Рады, которая заработает только с 29 августа.

Единственная преграда для штрафов – отсутствие приказа об обмене информацией между полицией и таможней, который должен быть утвержден Минюстом. Без такого механизма, по мнению юристов сообщества владельцев авто на иностранной регистрации, штрафы и изъятие автомобилей на “еврономерах” будут незаконны.

Таким образом, с 22 августа полицейские смогут останавливать авто на еврономерах. Конечно, если для этого будет причина – нарушение правил дорожного движения или информация от таможни о том, что авто находится на территории страны незаконно. В этом случае водителю “евробляхи” будет грозить штраф в размере от 8500 грн. За повторное нарушения машину могут уже конфисковать и выписать штраф в 17 000 грн. Однако пока у полицейских доступа к таможенной базе нет, эту информацию они смогут получить лишь во время совместных рейдов с ГФС или после того, как доставят нарушителя с машиной к одной из таможен. Таким образом, угроза получить значительный штраф с 22 августа за езду на “евробляхах” существует, хотя повальной “облавы” полицейских на них не должно быть.

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Очевидно, что в первый день работы (торжественного открытия сессии) народные депутаты не проголосуют за изменения в закон о растаможке. Закон об отсрочке штрафных санкций до конца текущего года может быть проголосован лишь в начале сентября. До этого времени фактическим владельцам авто на иностранной регистрации предлагают не пользоваться автомобилями.

Впрочем, эта отсрочка будет последней.

После отсрочки штрафов должен быть разработан законопроект о более доступной растаможке, чем сейчас. Ведь сейчас легализация старых авто на европейской регистрации стоит 250-650% от их таможенной стоимости. Однако будущие нардепы также хотят разработать средства, которые не допустят ввоза старых и экологически “грязных” авто – с помощью техосмотра, экологического налога.

Для наработки нового законопроекта по доступной растаможке будут привлечены представители импортеров новых авто, б/у авто, таможни, полиции и представители сообщества владельцев авто на иностранной регистрации. Также будет рассматриваться вопрос об обязательном техническом осмотре транспортных средств.

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