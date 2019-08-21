З 22 серпня поліція має право зупиняти та штрафувати водіїв, які користуються автомобілями на іноземній реєстрації. Для зміни цієї норми закону необхідно голосування Верховної Ради, яка запрацює лише з 29 серпня.

Єдина перепона для штрафів – відсутність наказу про обмін інформацією між поліцією та митницею, який повинен бути затверджений Мінюстом. Без такого механізму, на думку юристів спільноти власників авто на іноземній реєстрації, штрафи та вилучення автомобілів на “єврономерах” будуть незаконні.

Таким чином, з 22 серпня поліцейські зможуть зупиняти авто на єврономерах. Звичайно, якщо для цього буде причина – порушення правил дорожного руху чи інформація від митниці про те, що авто знаходиться на території країни незаконно. В цьому випадку водію “євробляхи” буде грозити штраф у розмірі від 8500 грн. За повторне порушення машину можуть уже конфіскувати та виписати штраф у 17 000 грн. Однак поки у поліцейських доступу до митної бази нема, цю інформацію вони зможуть отримати лише під час спільних рейдів з ДФС або після того, як доставлять порушника з машиною до однієї з митниць. Таким чином, загроза отримати значний штраф з 22 серпня за їзду на “євробляхах” існує, хоча повальної “облави” поліцейських на них не має бути.

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Очевидно, що у перший день роботи (урочистого відкриття сесії) народні депутати не проголосують за зміни до закону про розмитнення. Закон про відтермінування штрафних санкцій до кінця поточного року може бути проголосований лише на початку вересня. До цього часу фактичним власникам авто на іноземній реєстрації пропонують не користуватись автомобілями.

Втім, це відтермінування буде останнім.

Після відтермінування штрафів має бути розроблений законопроект про більш доступне розмитнення, ніж зараз. Адже зараз легалізація старих авто на європейській реєстрації коштує 250-650% від їх митної вартості. Однак майбутні нардепи також хочуть розробити засобі, які не допустять ввозу старих та екологічно “брудних” авто – за допомогою техогляду, екологічного податку тощо.

Для напрацювання нового законопроекту з доступного розмитнення будуть залучені представники імпортерів нових авто, вживаних авто, митниці, поліції та представники спільноти власників авто на іноземній реєстрації. Також буде розглядатись питання щодо обов’язкового технічного огляду транспортних засобів.

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