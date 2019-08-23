В рамках чинного законодавства правоохоронці можуть виписувати штрафи водіям нерозмитнених машин на єврономерах, так як має доступ до митним баз.

Про це пише "УНІАН" з посиланням на голову Державної митної служби Максима Нефьодова."У поліції є доступ до митним баз даних. Моє розуміння - так", - сказав Нефьодов, коли відповідав на питання про те, чи має право поліція не тільки зупиняти авто на єврономерах, а й застосовувати штрафи.

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Мережею шириться фото постанови на 8500 гривень штрафу. Незважаючи на відсутність спільного наказу митниці і поліції, останні таки почали штрафувати “євробляхи”.

В будь-якому випадку, закон почав працювати, в кодексі про адміністративні правопорушення з‘явилися нові пункти – в конкретному випадку, 8500 гривень штрафу за керування транспортним засобом іноземної реєстрації, строки ввезення якого перевищені.

Проте, якщо санкції будуть відтерміновані з початку роботи нової Ради, дуже велика імовірність, що такі постанови будуть скасовані.

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