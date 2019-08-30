Що правда, народні обранці проголосували не за сам закон про введення в дію відтермінування штрафів за використання "євроблях", а лише за доручення направити його на опрацювання в профільний комітет.

В мережі вже поширюються повідомлення про те, що Верховна Рада нібито відтермінувала штрафів за використання “євроблях”, але це не так. Народні депутати лише дали доручення профільному комітету опрацювати відповідний законопроект. Голосування відбулось сьогодні, о 0:40.

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Голова спільноти користувачів авто на іноземній реєстрації вже поспішив поздоровити своїх прибічників з перемогою, але насправді зроблений був лише перший крок, а результату поки немає. Зараз на офіційному сайті Верховної Ради міститься лише інформація про реєстрацію відповідного законопроекту та про те, що його “доручено підготувати”. Навіть самого тексту документу на сайті ради ще немає.

Очевидно, що законопроект може бути винесений на голосування Верховної Ради лише після його опрацювання в профільних комітетах. Тож поки що драконівські штрафи (до 170 тис грн) за використання автомобілів на іноземній реєстрації лишаються в силі.

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