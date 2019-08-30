Консалтингова компанія JD Power провела опитування серед 20 тисяч американців, розпитавши їх про системах безпеки. Питання стосувалися 38 різних «асистентів», багато хто з яких, як з'ясувалося, тільки дратують автомобілістів.

Зокрема, найбільша кількість скарг стосувалося системи утримання автомобіля в смузі руху. 21% водіїв охарактеризували її як "занадто нав'язливу", а 61% респондентів зізналися, що і зовсім відключили її. Ще 20% водіїв заявили, що не знаходять електронні асистенти дратівливими, проте все ж вважають за краще їх деактивувати.

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Крістін Колоджей, глава відділу досліджень взаємодії водіїв та взаємодії людини з автомобілями в JD Power, заявила, що електронні асистенти "можуть бути сприйняті деякими водіями, як докучливі батьки". "Ніхто не хоче, щоб їм постійно говорили, що вони їдуть неправильно", - пояснила вона.

Згідно з дослідженням, загальна задоволеність технологіями нових автомобілів коливається в широкому діапазоні. Наприклад, Kia Stinger 2019 року набрав 834 бали з 1000, а середня оцінка 250 вивчених автомобілів склала 781 бал. У Топ потрапили Hyundai Kona, Toyota C-HR, Kia Forte, Chevrolet Blazer, Ford Expedition і Porsche Cayenne, системи яких дратують їх власників в меншій мірі.

Аналітики виявили тенденцію: ставлення автомобілістів до допоміжних систем змінюється в залежності від віку. Ті американці, які десятиліттями водили машини без "розумних" асистентів, цілком можуть обходитися і без них. Однак більш молоде покоління вважає такі системи невід'ємною частиною машини і багато в чому покладається саме на них, а не на свої навички - наприклад, довіряє "помічнику" при парковці.

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