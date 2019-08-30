Це вам не танці з зірками – одна помилка і ти вибуваєш. Та ще й машину доведеться ремонтувати.

Любителям швидкості, драйву, адреналіну та змагань краще оформити підписку на канал Netflix, аби не пропустити нове реаліті-шоу Hyperdrive. В останньому промо-відео творці програми показали виступ одного з учасників і це справді захоплююче видовище.

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33-річний гонщик з Техасу Філдінг Шреддер за кермом свого червоноокого Nissan 240SX 1997 року випуску показав дуже непоганий результат. Навіть незважаючи на те, що під час проїзду крізь “ванну” залив двигун водою.

У змаганнях беруть участь 28 гонщиків, кожен з яких – майстер у своїй дисципліні: картинг, дріфт, ралі, Формула, GT, джимхана, кільцеві перегони, дрег-рейсінг, вуличні гонки тощо. Змагання проводяться на спеціально збудованому треку в індустріальній зоні Eastman Business Park площею 40 гектарів.

За умовами змагання учасники мають проїхати 10 спецділянок дуже специфічного треку, на кожній з яких на них чекають різні випробування. Принцип гри подібний до змагання “Американський воїн ніндзя”.

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