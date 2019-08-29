39-річну гонщицю називали "найшвидшою жінкою на чотирьох колесах у світі". Під час фатального заїзду вона намагалась перевершити власне досягнення.

Американська автогонщиця Джессі Комбс загинула, намагаючись побити свій власний рекорд швидкості при спробі розігнатись на реактивному автомобілі до 996 км/год.

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Гонщиця й телеведуча загинула внаслідок аварії на сухому дні озера у штаті Орегон.27-го серпня. Їй було 39 років.

Джессі Комбс називали “найшвидшою жінкою на чотирьох колесах”. Вона встановила кілька рекордів швидкості серед жінок. Так, у 2013 році вона розігналася до 632 км/год, тим самим побивши рекорд, що тримався 48 років. У 2018-му вона розігналася до 777 км/год, але цей результат не був офіційно зарахований.

В якості ведучої Комбс брала участь в декількох телевізійних проектах: All Girls Garage, Extreme 4x4 та “Руйнівники міфів”.

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