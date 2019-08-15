Нажаль, електричний мотоцикл The Spirit of Ukraine виведений з ладу, тож команді Малика для другої спроби доведеться чекати наступного року.

Український мотогонщик Сергій Малик готувався встановити третій світовий рекорд швидкості на електробайку власної конструкції, однак через погодні умови сталась аварія, яка вибила його з сідла.

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Заїзди проводяться у рамках фестивалю “Тиждень швидкості” на висохлому соляному озері Боневіль, в американському штаті Юта. Сергій Малик цього року вже втретє бере участь у заїздах, на його рахунку 36 міжнародних рекордів в авто-, мотоспорті та повітроплаванні. Однак нового рекорду з максимальної швидкості для електромотоцикла цього року йому вже не здобути.

Минулого року на своєму електромотоциклі Малик зміг разігнатися до швидкрсті у 168,7 км/годину, встановивши світовий рекорд в класі APS-A-OMEGA special construction та назавжди вписавши своє ім’я в Книгу рекордів Бонневілю.



Фото: байк, на якому Сергій встановив рекорд у 2018 році / Facebook

Цього року у планах була відмітка у 346 км/год. Та перед початком фестивалю на соляне озеро впала злива, перетворивши ідеальну для заїздів поверхню пустелі на рихлу, в’язку жижу. Кілька разів старт фестивалю відкладався, а багато учасників взагалі відмовились від виступів.

Фото: Сергій Малик та його електробайк / Facebook

“Не їхати не міг. Багато хто відмовився їхати. Я ризикнув. Сіль дуже погана. Їхати було неможливо, але не їхати було не можна”, – сказав Сергій Малик.

Його ризикована спроба закінчилась аварією. Байк втратив керування на швидкості більше 240 км/год. Гонщик залишився цілим, пошкодивши лиш мізинця, чого не скажеш про мотоцикл. Електробайк, сконструйований Маликом та його командою, отримав значні пошкодження і став непридатним для повторного заїзду.

“З ним все гаразд, він в доброму гуморі. Мот, після падіння на вогкій солі на швидкості 150!!! миль/год, нажаль ні. Продовжувати перегони не можливо. Слава Богу, що Сергій живий і цілий! Цього року сіль волога і не для мотошвидкостних рекордів. Природа... Форсмажор! Дякуємо за спробу і шалений ризик заради перемоги! Дякую, Друже! Повертайся!”, – написав на своїй сторінці в Facebook автоексперт Олег Омельницький.

Умови на озері Бонневіль:

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