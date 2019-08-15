К сожалению, электрический мотоцикл The Spirit of Ukraine выведен из строя, поэтому команде Малика для второй попытки придется ждать следующего года.

Украинский мотогонщик Сергей Малик готовился установить третий мировой рекорд скорости на электробайке собственной конструкции, однако из-за погодных условий произошла авария, которая выбила его из седла.

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Заезды проводятся в рамках фестиваля "Неделя скорости" на высохшем соляном озере Боневиль, в американском штате Юта. Сергей Малик в этом году уже в третий раз участвует в заездах, на его счету 36 международных рекордов в авто-, мотоспорте и воздухоплавании. Однако нового рекорда с максимальной скорости для электромотоцикла в этом году ему уже не получить.

В прошлом году на своем электромотоцикле Малик смог разогнаться до скорости в 168,7 км/час, установив мировой рекорд в классе APS-A-OMEGA special construction и навсегда вписав свое имя в Книгу рекордов Бонневиля.



Фото: байк, на котором Сергей установил рекорд в 2018 году / Facebook

В этом году в планах была отметка в 346 км/час. Но перед началом фестиваля на соляное озеро упал ливень, превратив идеальную для заездов поверхность пустыни в рыхлую, вязкую жижу. Несколько раз старт фестиваля откладывался, а многие участники вообще отказались от выступлений.

Фото: Сергей Малик и его электробайк / Facebook

“Не ехать не мог. Многие отказались ехать. Я рискнул. Соль очень плохая. Ехать было невозможно, но не ехать было нельзя”, – сказал Сергей Малик.

Его рискованная попытка закончилась аварией. Байк потерял управление на скорости более 240 км/час. Гонщик остался целым, повредив лишь мизинец, чего не скажешь о мотоцикле. Электробайк, сконструированный Маликом и его командой, получил значительные повреждения и стал непригодным для повторного заезда.

“С ним все в порядке, он в хорошем настроении. Мот, после падения на сырой соли на скорости 150!!! миль/ч, к сожалению, нет. Продолжать гонки не возможно. Слава Богу, что Сергей жив и цел! В этом году соль влажная и не для мотоскоростных рекордов. Природа... Форсмажор! Спасибо за попытку и безумный риск ради победы! Спасибо, Друг! Возвращайся!”, – написал на своей странице в Facebook автоэксперт Олег Омельницкий.

Условия на озере Бонневиль:

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