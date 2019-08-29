39-летнюю гонщицу называли "самой быстрой женщиной на четырех колесах в мире". Во время рокового заезда она пыталась превзойти собственное достижение.

Американская автогонщица Джесси Комбс погибла, пытаясь побить свой собственный рекорд скорости при попытке разогнаться на реактивном автомобиле до 996 км/ч.

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Гонщица и телеведущая погибла в результате аварии на сухом дне озера в штате Орегон 27 августа. Ей было 39 лет.

Джесси Комбс называли "самой быстрой женщиной на четырех колесах". Она установила несколько рекордов скорости среди женщин. Да, в 2013 году она разогналась до 632 км/ч, тем самым побив рекорд, державшийся 48 лет. В 2018-м она разогналась до 777 км/ч, но этот результат не был официально зачислен.

В качестве ведущей Комбс участвовала в нескольких телевизионных проектах: All Girls Garage, Extreme 4x4 и "Разрушители мифов".

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